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общество

Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей

Фото Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей
Фото Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей

Фото с сайта pixabay.com

Под какими звёздами рождены люди, которым не суждено быть вместе, и по каким причинам может произойти расход — в обзоре Сиб.фм.

Овен и Водолей

Как правило, личности этих знаков слишком разные в своих жизненных подходах. Водолея тянет к покою, личному пространству и независимости, а Овну необходимо постоянное движение вперёд. Чувства между такими людьми вспыхивают ярко, но быстро гаснут из-за множества противоречий, оставляя недопонимание и упрёки.

Фото Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей 2

Телец и Лев

Рождённые под этими созвездиями — натуры темпераментные и горячие, из-за чего легко путают любовь со страстью. Нередко возникают борьба за лидерство и столкновение интересов. Никто не хочет уступать, поэтому договориться выходит только на короткое время, а вот выстроить долгосрочные отношения выходит редко.

Фото Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей 3

Стрелец и Рак

Люди этих знаков достаточно сильны энергетически, за счёт чего и прямолинейны. Такой союз может быть успешным, если создать его в зрелом возрасте — в силу приобретённого опыта можно избежать многих ошибок.

Фото Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей 4

Рыбы и Козерог

Персонам под покровительством таких созвездий важны материальное состояние, чёткие перспективы и лидерство в паре. Оба человека хотят полностью владеть ситуацией и контролировать её. Именно это часто оказывается губительным для союза. Чтобы его сохранить, нужно научиться слышать друг друга и не бояться уступать.

Фото Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей 5

О том, какие знаки зодиака ждут любовные перемены в ноябре 2021 года, Сиб.фм писал здесь.

Рассказали на Сиб.фм и о том, каким знакам гороскоп сулит финансовое благополучие и денежные сюрпризы в ноябре этого года.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

любовь
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развод
отношения
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