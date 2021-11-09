Развод после свадьбы: названы знаки зодиака, которые никогда не уживутся под одной крышей

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Под какими звёздами рождены люди, которым не суждено быть вместе, и по каким причинам может произойти расход — в обзоре Сиб.фм.

Овен и Водолей

Как правило, личности этих знаков слишком разные в своих жизненных подходах. Водолея тянет к покою, личному пространству и независимости, а Овну необходимо постоянное движение вперёд. Чувства между такими людьми вспыхивают ярко, но быстро гаснут из-за множества противоречий, оставляя недопонимание и упрёки.

Телец и Лев

Рождённые под этими созвездиями — натуры темпераментные и горячие, из-за чего легко путают любовь со страстью. Нередко возникают борьба за лидерство и столкновение интересов. Никто не хочет уступать, поэтому договориться выходит только на короткое время, а вот выстроить долгосрочные отношения выходит редко.

Стрелец и Рак

Люди этих знаков достаточно сильны энергетически, за счёт чего и прямолинейны. Такой союз может быть успешным, если создать его в зрелом возрасте — в силу приобретённого опыта можно избежать многих ошибок.

Рыбы и Козерог

Персонам под покровительством таких созвездий важны материальное состояние, чёткие перспективы и лидерство в паре. Оба человека хотят полностью владеть ситуацией и контролировать её. Именно это часто оказывается губительным для союза. Чтобы его сохранить, нужно научиться слышать друг друга и не бояться уступать.

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