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общество

Система QR-кодов в кафе и ресторанах заработает с 12 ноября в Новосибирской области

Фото Система QR-кодов в кафе и ресторанах заработает с 12 ноября в Новосибирской области
Фото Система QR-кодов в кафе и ресторанах заработает с 12 ноября в Новосибирской области

ФОТО СИБ.ФМ

С 12 ноября в Новосибирской области вводится система QR-кодов для посещения объектов общественного питания, а также баз отдыха и курортов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении в регионе новых ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, с 12 ноября при посещении кафе, ресторанов необходимо будет иметь QR-код, также он потребуется желающим посетить объекты с массовым пребыванием людей.

«В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей – активно вести разъяснительную работу», – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Гончаров подчеркнул, что ужесточение ограничений в плане использования QR-кодов происходит на фоне смягчения требований ко времени работы объектов общепита. С 12 ноября кафе и рестораны смогут вернуться к работе в ночное время – с 23 до 6 часов утра.

Кроме того, кьюар-коды не требуются при посещении кафе при АЗС, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, а также объектах, работающих в формате доставки заказов и «навынос».

Напомним, вход в кафе и рестораны возможен при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации. Также может быть предоставлен отрицательный результат ПЦР-теста (он считается действительным в течение трёх календарных дней с момента исследования), а также справки, подтверждающей, что человек переболел COVID-19 не позднее 6 месяцев назад, либо медотвода от вакцинации.

Напомним, в Новосибирской области система QR-кодов действует также при посещении театров, кинотеатров и концертных залов, спортивных соревнований, фитнес-центров, аквапарков и детских центров, если количество зрителей либо посетителей превышает 100 человек.

В правительстве региона уточнили, что ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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