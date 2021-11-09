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общество

В Новосибирске долг бывшего замначальника ГИБДД в 100 млн рублей продадут на аукционе

Фото В Новосибирске долг бывшего замначальника ГИБДД в 100 млн рублей продадут на аукционе
Фото В Новосибирске долг бывшего замначальника ГИБДД в 100 млн рублей продадут на аукционе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске на аукцион могут выставить долг бывшего заместителя начальника ГИБДД по региону.

В Новосибирске на продажу выставят долг экс-замначальника регионального ГИБДД Дениса Жданова. Об этом сообщает «Новая Сибирь» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Согласно материалам дела, бывшая супруга Дениса Жданова и совладелица компании «СЛК-Моторс» Наталья Жданова частями переводила сумму 101 млн рублей со своего счёта в Княжестве Монако на счёт компании S.C. DREAM. Эта компания была учреждена её бывшим мужем.

Сделку выявили финансовый управляющий Ждановой Аглая Лясман. Она посчитала, что этой сделкой был нанесён ущерб компании, поэтому оспорила её в суде.

«Размер задолженности может быть уменьшен (на дату продажи) с учётом возможного погашения», – цитирует Лясман «Новая Сибирь».

При этом ранее отмечалось, что часть средств по данной сделке с Дениса Жданова уже взыскали в рамках дела о банкротстве его супруги.

Отметим, что Денис Жданов до 2013 года был заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Для справки:

Группа компаний «СЛК-Моторс» являлась одним из крупнейших региональных автодилеров. Она работала с такими марками автомобилей как Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Lexus, Volvo, Lada, Audi, Nissan, Ford и Porsche.

В 2016 году в двух компаниях группы и у её совладелицы была введена процедура банкротства, в 2017 – процедуру прошли три компании. Общая сумма требований к юрлицам составляет почти 8,5 млрд рублей, к самой Наталье Ждановой – 2,5 млн.

Напомним, в Новосибирске требуют признать банкротом одного из крупнейших перевозчиков мусора ООО «Айсберг» за долг в 7,2 млн рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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