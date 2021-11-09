Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске найден пропавший неделю назад 16-летний подросток

Фото В Новосибирске найден пропавший неделю назад 16-летний подросток
Фото В Новосибирске найден пропавший неделю назад 16-летний подросток

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

9 ноября в Новосибирске был найден 16-летний подросток Евгений М.

2 ноября в Калининском районе Новосибирска пропал 16-летний подросток Евгений М. Спустя неделю, 9 ноября, волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчик найден живым.

Напомним, 16-летний мальчик ушёл из дома 2 ноября, однако листовки о пропаже ребёнка появились только 8 числа. Как рассказала Сиб.фм руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, распространять ориентировку сразу они не стали, так как подросток до этого уже уходил из дома. Обычно Евгений пропадал из дома на несколько дней, однако в этот раз пропал на неделю.

Вскоре стало известно, что ребёнок связывался со своими родителями. Он позвонил им по телефону и пообещал вернуться, однако не рассказал, где находится и когда вернётся. Как объяснил руководитель поискового отряда, именно поэтому они решили распространить ориентировку. Также у волонтёров были основания волноваться за здоровье мальчика.

Однако сегодня, 9 ноября, стало известно о том, что Евгения М. нашли живым. Как сообщила Сиб.фм Алеся Яблонских, информацию о том, что подросток найден, им сообщили в полиции. Это также подтвердила и мама мальчика.

Напомним, ранее в горах Алтая обнаружили тело пропавшего 27-летнего туриста из Новосибирска. Как рассказали спасатели, мужчина сорвался с большой высоты и упал на камни.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15222
Онколог назвал главную причину любого рака
13017
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
11463
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11003
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9451
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8731
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8625
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя