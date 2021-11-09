В Новосибирске найден пропавший неделю назад 16-летний подросток

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

9 ноября в Новосибирске был найден 16-летний подросток Евгений М.

2 ноября в Калининском районе Новосибирска пропал 16-летний подросток Евгений М. Спустя неделю, 9 ноября, волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчик найден живым.

Напомним, 16-летний мальчик ушёл из дома 2 ноября, однако листовки о пропаже ребёнка появились только 8 числа. Как рассказала Сиб.фм руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, распространять ориентировку сразу они не стали, так как подросток до этого уже уходил из дома. Обычно Евгений пропадал из дома на несколько дней, однако в этот раз пропал на неделю.

Вскоре стало известно, что ребёнок связывался со своими родителями. Он позвонил им по телефону и пообещал вернуться, однако не рассказал, где находится и когда вернётся. Как объяснил руководитель поискового отряда, именно поэтому они решили распространить ориентировку. Также у волонтёров были основания волноваться за здоровье мальчика.

Однако сегодня, 9 ноября, стало известно о том, что Евгения М. нашли живым. Как сообщила Сиб.фм Алеся Яблонских, информацию о том, что подросток найден, им сообщили в полиции. Это также подтвердила и мама мальчика.

Напомним, ранее в горах Алтая обнаружили тело пропавшего 27-летнего туриста из Новосибирска. Как рассказали спасатели, мужчина сорвался с большой высоты и упал на камни.