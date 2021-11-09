В Новосибирске разрешили работу кафе и ресторанов по ночам

В Новосибирской области сняли ограничения на работу общепита в ночное время. Однако с 12 ноября посещать кафе и рестораны можно будет только обладателям QR-кодов.

С 12 ноября 2021 года посещать заведения общепита в Новосибирской области смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. Такое решение было принято 8 ноября на совещании в правительстве во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Также только лица с QR-кодами смогут ходить на выставки, заселяться на базы отдыха и в санатории. Зато кафе, бары и рестораны уже через три дня вновь смогут работать в ночное время — с 23:00 до 6:00.

Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п, сообщает пресс-служба губернатора. Документ в ближайшее время будет доступен онлайн.

Напомним, что с инициативой распространить действие системы QR-кодов на общепит выступил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Также он предложил расширить перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.