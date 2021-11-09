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общество

В Новосибирской области могут погибнуть целые семьи лебедей

Фото В Новосибирской области могут погибнуть целые семьи лебедей
Фото В Новосибирской области могут погибнуть целые семьи лебедей

Pixabay.com

Не улетевшие на зиму в теплые края лебеди могут погибнуть на водоемах в Новосибирской области.

Птицы, по неизвестным причинам не покинувшие водоемы в Новосибирской области, могут погибнуть, сообщил орнитолог Алексей Яновский.

«В последнее время на полыньях замечают лебедей, то одного, то трех, то пятерых сразу. Птиц видели на Бердском заливе, около Барабинска, в Тогучинском районе 4 и 5 ноября», – рассказал оритолог.

В беседе с «АиФ-Новосибирск» Яновский сообщил, что лебеди-кликуны, которые по неизвестным причинам задержались в Новосибирской области, могут погибнуть. Эксперт предположил, что птицы могли не улететь на зимовку из-за болезни или ранений.

«Что с ними не так, по фотографиям и видео жителей Новосибирской области сложно понять. Лебеди могли просто задержаться в ожидании большего похолодания, но вероятнее, что это подранки (птицы, раненые охотниками, — прим. сайта nsk.aif.ru), и больные особи», – отметил эксперт.

Пока погода позволяет лебедям жить в местах их остановок. Лебеди-кликуны достаточно терпеливы к холодам, их ближайшая зимовка находится на незамерзающем озере около Белокурихи. Однако если в скором времени птицы не улетят, они погибнут.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирской области заметили замерзающего на пруду лебедя.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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