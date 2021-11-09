В России выявили 39 160 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России зарегистрировали 39 160 случаев COVID-19, заболевшие были выявлены во всех 85 регионах, сообщил федеральный оперативный штаб.

Число случаев коронавируса в России достигло 8 873 655, за последние сутки из них было зарегистрировано 39 160, сообщил 9 ноября федеральный оперативный штаб.

Лидером по суточному приросту традиционно стала Москва (5 287), на втором месте расположилась Московская область (2 818), на третьем — Санкт-Петербург (2 680), пишет Sova.info.

Выздоровевших в стране, по последним данным, 7 619 596 человек. Ещё почти 2 млн жителей продолжают оставаться под медицинским наблюдением.

Напомним, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что диагностировать коронавирус исключительно по симптомам невозможно. По её словам, единственный способ точно убедиться в наличии или отсутствии инфекции — ПЦР-тест.