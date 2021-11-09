В Новосибирске 21 ноября начнут отстранять от работы невакцинированных сотрудников

Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 21 ноября в Новосибирской области от работы начнут отстранять невакцинированных от COVID-19 сотрудников.

Власти Новосибирской области поручили муниципалитетам усилить работу с профессиональными группами, подлежащими обязательной вакцинации, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Главным врачам совместно с руководителями муниципальных образований необходимо в ежедневно проводить мониторинг и анализ прохождения обязательной вакцинации подлежащих ей профессиональных групп», – заявил первый замгубернатора Новосибирской области.

С 21 ноября работодатели будут вынуждены отстранять от работы и переводить на «удаленку» непривившихся хотя бы первым компонентом вакцины сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона 12 октября.

На совещании в правительстве региона 9 ноября руководитель областных исполнительных органов власти отчитались перед первым замгубернатора о темпах вакцинации сотрудников в подведомственных им сферах. Главы муниципальных образований и главврачи государственных медицинских учреждений региона рассказали, как организовывают вакцинацию на своих территориях и о выполнении плана вакцинации в учреждениях здравоохранения.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов поручил главам муниципалитетов усиленно контролировать процесс обязательной вакцинации работников сфер, которые подлежат обязательной вакцинации.

Отмечается, что за нарушения постановления главного санитарного врача работодатели заплатят штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм публиковал полный список профессий, представители которых должны пройти вакцинацию от коронавируса в обязательном порядке.