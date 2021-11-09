Власти проверят асфальтированные в снегопад дороги в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Минтранс Новосибирской области проверит дороги, которые ремонтировали во время снегопада.

Власти Новосибирской области проверят качество дорог, отремонтированных во время снегопада, сообщили в правительстве региона.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и мэрия Новосибирска разъяснили подрядчику недопустимость проведения ремонтных работ во время осадков», – заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что городские власти указали подрядчику на необходимость корректного общения с гражданами.

8 ноября на улице Блюхера дорожные рабочие укладывали асфальт в слякоть. Жительница Новосибирска, которая стала свидетельницей такого ремонта дорог, сняла происходящее на видео. Один из рабочих, заметив факт фиксации происходящего на камеру, попытался отобрать у женщины телефон.

После инцидента в минтрансе региона решили проверить качество отремонтированных дорог. Эксперты решат, соответствует ли уложенный в плохую погоду асфальт нормативам.

Ранее Сиб.фм писал, что региональный министр транспорта сделал замечание о ремонте дорог в снег рабочим в Советском районе Новосибирска. Однако в этот же день дорожники продолжили укладывать асфальт прямо в снегопад.