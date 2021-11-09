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общество

Житель Новосибирска не может сделать прививку от COVID-19 из-за поддельной справки о вакцинации

Фото Житель Новосибирска не может сделать прививку от COVID-19 из-за поддельной справки о вакцинации
Фото Житель Новосибирска не может сделать прививку от COVID-19 из-за поддельной справки о вакцинации

Фото Сиб.фм

Переболевший коронавирусом житель Новосибирска решил сделать прививку от COVID-19, чтобы не заразиться снова. Но получить вакцину он не может, поскольку купил поддельный сертификат и считается официально привитым.

36-летний житель Новосибирска Антон (имя изменено. – Прим. ред.) не может сделать прививку от коронавируса из-за того, что несколько месяцев назад купил поддельный сертификат о вакцинации для поездки в отпуск.

«Я не верил в существование этой болезни, думал, обычный грипп, – рассказал журналисту Сиб.фм Антон. – А тут подвернулась возможность съездить в отпуск в Сочи этим летом. Туда улететь можно спокойно, а вот в гостиницу без вакцины не заселяли. Жильё так снимать – дорого. Я всё просчитал и решил, что дешевле будет купить справку о вакцинации. У мамы знакомая работает в больнице, она всё и сделала. Я пять тысяч просто не глядя отдал, просили даже меньше, по-моему».

Вскоре после отпуска Антон серьёзно заболел коронавирусом – и это повлияло на его отношение к вакцинации. Теперь мужчина хотел бы сделать прививку, но не может.

«У меня на "Госуслугах" всё чисто, есть сертификат, есть код этот, – продолжает собеседник. – Но что я сделаю, приду в больницу и скажу: поставьте ещё раз, та вакцина не подействовала?»

Напомним, что покупка поддельных сертификатов о вакцинации – преступление, которое предусматривает уголовную ответственность, вплоть до реального лишения свободы. При этом к ответственности человек привлекается независимо от того, воспользовался он фальшивым документом или нет.

Подробный текст о том, где люди покупают в Новосибирске справки о поддельной вакцинации, зачем они это делают и как за это наказывают – читайте на Сиб.фм позже.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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