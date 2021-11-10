ЧМ-2022 по футболу: во сколько смотреть отборочный матч Россия – Кипр 11 ноября

Фото с сайта РФС, автор: Джалиль Губайдуллин

Ближайший отборочный матч чемпионата мира по футболу – 2022 сборная России играет против команд Кипра 11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Начало матча 20:00 мск. Прямую трансляцию игры можно смотреть на ТВ-канале «Россия 1».

Сборной России по футболу осталось две игры в отборочном турнире ЧМ-2022.

11 ноября, в четверг, в Санкт-Петербурге – домашний матч Россия – Кипр. Начало 20:00 мск. Прямую трансляцию покажет ТВ-канал «Россия 1» (из-за разницы по времени в Новосибирске телетрансляция начнётся в 23:50).

Российские футболисты будут фаворитами в домашней игре против Кипра. В первом матче отборочного цикла 4 сентября российские футболисты победили киприотов в гостях со счётом 2:0.

Фото с сайта РФС, автор: Джалиль Губайдуллин

Ранее две игры против Кипра в квалификации к ЧЕ-2020 также закончились победами сборной России. 11.06.2019 со счётом 1:0 дома и 13.10.2019 со счётом 5:0 в гостях.

Восемь жёлтых карточек у российских футболистов являются проблемой перед игрой с Кипром.

«Четыре человека из восьми – опорные полузащитники, так что кому-то в любом случае придётся играть. Как минимум двум, даже с учётом жёлтых карточек. Будем надеяться и проводить беседы, чтобы действовали поаккуратнее. Хотя понятно, что игра официальная и надо выигрывать», – рассказал главный тренер Валерий Карпин.

В турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России сейчас на первом месте.



Календарь отборочных игр построен так, что судьба путёвки в Катар решится в завершающем туре. 14 ноября, в воскресенье, в Сплите – выездная игра против сборной Хорватии.

Состав сборной России перед матчами с Кипром и Хорватией

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив», Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара).

Футбольный ЧМ-2022 впервые в истории пройдёт осенью и зимой (с 21 ноября по 18 декабря 2022 года) на Ближнем Востоке – в Катаре. Логотипом ЧМ-2022 является лента, символизирующая бесконечность и гармонию, а также форму песчаных дюн. Надпись Qatar 2022 изображена древнеарабским написанием.

Напомним, расписание ноябрьских матчей сборной России по футболу читайте на Сиб.фм.