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Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября

Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября
Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября

Изображения с сайта smehopozitiv.ru

10 ноября – Международный день бухгалтерии. Однако в России профессиональный праздник бухгалтеров отмечают ещё и 21 ноября, а также День главного бухгалтера 21 апреля. Картинки и поздравления бухгалтерам – в материале Сиб.фм.

Все праздники бухгалтеров – неофициальные, возможно, поэтому их так много.
Дата Международного дня бухгалтера весьма древняя: 10 ноября 1494 года в Венеции опубликована книга «отца бухгалтерии» Луки Пачоли.

Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября 2

Книга называлась «Всё об арифметике, геометрии и пропорции», но в ней была отдельная глава под названием «О счетах и других записях».

Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября 3

В России большинство специалистов по бухгалтерскому учёту отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября.

Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября 4

В 1996 году 21 ноября президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учёте».

Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября 5

С этого момента в России стали отмечать этот день как праздник всех бухгалтеров. Хотя на федеральном уровне официальный День бухгалтера не учреждён.

Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября 6

А часть бухгалтеров отмечают свой профессиональный праздник 21 апреля, день, который однажды был предложен журналом «Главбух». Поэтому и дату принято называть Днём главного бухгалтера.

Фото Денег много не бывает: прикольные открытки и поздравления ко Всемирному дню бухгалтера 10 ноября 7

Напомним, также 10 ноября в России ежегодно отмечается День сотрудника органов внутренних дел, который ещё называют Днём полиции. А 17 октября 2021 года в России впервые отмечался День отца, учреждённый по инициативе президента страны Владимира Путина.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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