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«Мы готовы к недовольному гостю»: рестораторы Новосибирска рассказали о проверке QR-кодов у нетрезвых посетителей

Фото «Мы готовы к недовольному гостю»: рестораторы Новосибирска рассказали о проверке QR-кодов у нетрезвых посетителей
Фото «Мы готовы к недовольному гостю»: рестораторы Новосибирска рассказали о проверке QR-кодов у нетрезвых посетителей

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянова

В Новосибирске рассказали о готовности ночных заведений к агрессивной реакции посетителей на требование предъявить QR-код и паспорт.

Сотрудники ночных клубов Новосибирска заявили о готовности к конфликтным ситуациям из-за обязательной проверки QR-кодов.

Генеральный директор Bla Bla Bar Мансур Сафиуллин отметил, что для представителей ресторанного бизнеса, «чем раньше будет введена система QR-кодов, тем быстрее гости адаптируются к ситуации». Нововведение, по его мнению, не так тяжело отразится на бизнесе, как, например, предыдущее ограничение.

«Ограничения работы до 23:00 очень сильно ударили по нашим коллегам. Потери выручки составили от 50 до 95 процентов», – подчеркнул Сафиуллин.

При этом предприниматель отметил, что заведения готовы к тому, что люди «будут злиться», если их не будут пускать из-за отсутствия QR-кода или документа, удостоверяющего личность.

«У наших «фейсеров» (сотрудников службы безопасности. – Прим. ред.) каждый день достаточно работы. Мы готовы к новому недовольному гостю в части по QR-коду и отсутствию паспорта. Правила есть правила, и наша «безопасность» – они умеют доносить до гостей информацию, что нужно сделать, чтобы попасть в наше пространство и без проблем отдыхать», – пояснил гендиректор Bla Bla Bar.

Напомним, с 12 ноября на территории Новосибирской области QR-коды станут обязательными для посещения ресторанов, кафе, выставок и даже при заселении в санаторий.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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