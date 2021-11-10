На прожиточный минимум не прожить: россиянам готовят новую выплату 20000 рублей

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что прожиточный минимум в стране необходимо поднять до 20 тысяч рублей, изменив для этого методику его расчёта. Позиция Нилова совпадает с ожиданиями экспертов о том, что власти России готовят новые социальные выплаты.

Руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости изменения методики расчёта прожиточного минимума (ПМ). Сейчас ПМ высчитывают как часть от медианных доходов россиян. За основу взяты 44,2 %. Но этого недостаточно. По словам депутата, в Европе минимум считается на уровне 60 % от средней зарплаты по стране.

Сейчас прожиточный минимум в России составляет в среднем около десяти тысяч рублей (например, для Новосибирской области в 2021 году ПМ – 12284 рубля в месяц).

Чтобы обеспечивать реальные показатели, прожиточный минимум нужно поднять до 20 тысяч рублей, уверен парламентарий. Если повысится ПМ, значит, больше будут получать не только пенсионеры, семьи с детьми и другие малозащищенные слои населения, но и все остальные граждане, сообщает PRIMPRESS.

Эксперты также высказывают предположения, что власти России могут объявить о новых массовых социальных выплатах до конца 2021 года. Они указывают на большой профицит бюджета России. Федеральный бюджет РФ имеет изрядный профицит: в январе – сентябре 2021 года он достиг 1 трлн 443 млрд рублей, по данным Министерства финансов РФ.

Ранее экономист Андрей Лобода заявлял, что к Новому году правительство может ввести выплаты для пенсионеров России. По его оценке, размер выплат может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

«На фоне триумфального бюджета у власти появился хороший повод повторно обрушить на пенсионеров денежный дождь»,

– рассказал эксперт.

Изначально предполагалось увеличение пенсий на 5,9 % с 1 января 2022 года, однако этот показатель ниже уровня инфляции в стране. По оценкам специалистов, к концу 2021 года она может приблизиться к 8 %. А в Конституции РФ прописано, что пенсии должны повышаться ежегодно на уровень не ниже инфляции.

«Иными словами, может состояться двойное увеличение средств: индексация на 5,9 процента и единовременная выплата. По некоторым данным, её размер составит 15 тысяч рублей. Это может состояться только при условии, что Минэкономразвития не изменит данные официальной инфляции», – цитирует пенсионного эксперта Анастасию Кирееву klerk.ru.

Напомним, президент Путин на совещании по экономическим вопросам с Правительством РФ 28 сентября 2021 года уже не исключал повторения практики единовременных выплат «при возможности», правда речь на совещании шла о бюджете 2022 года.