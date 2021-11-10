Названы пункты вакцинации в Новосибирске, где можно привиться от COVID-19 без записи

Фото Густаво Зырянова
Жители Новосибирска начали активнее вакцинироваться от коронавируса, и во многих поликлиниках и прививочных пунктах появились очереди. В областном Минздраве назвали места, где можно привиться без ожидания.
Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи в Новосибирске сегодня можно в мобильных пунктах, которые находятся в торговых центрах, и в одной из поликлиник, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Речь идёт о городской клинической поликлинике № 1 по адресу ул. Серебренниковская, 42. Там для желающих привиться от COVID-19 без записи работает отдельный кабинет, пояснили в министерстве.
Актуальный перечень мобильных пунктов вакцинации в ТЦ доступен на сайте мэрии. Ознакомиться с ним можно перейдя по ссылке.
«Решение о том, каким именно препаратом делать прививку, принимает врач. Он учитывает показания и противопоказания, а также наличие вакцин в данный момент», — отмечает «МК в Новосибирске».
Напомним, 10 ноября возобновил работу пункт вакцинации в ТЦ «Аура». Он был закрыт месяц назад из-за невостребованности.
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