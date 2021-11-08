В Новосибирске в ТЦ «Аура» 10 ноября возобновит работу пункт вакцинации пропускной способностью 300 человек в день

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске в ТЦ «Аура» 10 ноября возобновит работу пункт вакцинации, закрытый из-за невостребованности.

Жители Новосибирска со среды, 10 ноября, смогут сделать прививку в центре вакцинации в ТЦ «Аура», сообщили в региональной ассоциации врачей.

Пункт вакцинации в торговом центре «Аура» в Новосибирске власти закрыли 9 октября 2021 года. Тогда в пункте прививалось около 15 человек день при пропускной способности 300 человек. После того, как в регионе ввели обязательную вакцинацию, количество желающих сделать прививку резко возросло с 3,5 тысяч человек в день до 17 тысяч человек.

Поэтому власти приняли решение вновь открыть центр вакцинации в «Ауре». Пункт начнет принимать горожан с 10 ноября, вакцинироваться там можно в будние дни с 14:00 до 20:00 часов и в выходные с 12:00 до 17:00 часов.

Ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области остается напряженной. 8 ноября в регионе зафиксировали новый рекорд заболеваемости: впервые за все время пандемии за сутки COVID-19 заболели 400 человек.

Ранее Сиб.фм писал, что 12 ноября в новосибирские кафе и рестораны перестанут пускать посетителей без QR-кодов.