В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября

Сиб.фм
Власти Новосибирской области ввели систему QR-кодов для посещения заведений общественного питания с 12 ноября.
Губернатор региона Андрей Травников принял решение о введении пропускной системы QR-кодов в заведениях общественного питания Новосибирской области с 12 ноября.
«Мы вводим дополнительные ограничения на этой неделе для жителей Новосибирской области. С 12 ноября рестораны и кафе перестанут пускать посетителей без QR-кодов», – заявил Андрей Травников.
Он добавил, что QR-коды также потребуются для посещения конгрессно-выставочных мероприятий.
Губернатор региона отметил, что такие меры продиктованы тяжелой эпидемиологической обстановкой в Новосибирской области. Власти надеются, что новые ограничения помогут изменить ситуацию с коронавирусом к лучшему.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области пожилых людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию.
При этом режим нерабочих дней в регионе решили не продлевать.
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