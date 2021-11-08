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общество

В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября

Фото В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября
Фото В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября

Сиб.фм

Власти Новосибирской области ввели систему QR-кодов для посещения заведений общественного питания с 12 ноября.

Губернатор региона Андрей Травников принял решение о введении пропускной системы QR-кодов в заведениях общественного питания Новосибирской области с 12 ноября.

«Мы вводим дополнительные ограничения на этой неделе для жителей Новосибирской области. С 12 ноября рестораны и кафе перестанут пускать посетителей без QR-кодов», – заявил Андрей Травников.

Он добавил, что QR-коды также потребуются для посещения конгрессно-выставочных мероприятий.

Губернатор региона отметил, что такие меры продиктованы тяжелой эпидемиологической обстановкой в Новосибирской области. Власти надеются, что новые ограничения помогут изменить ситуацию с коронавирусом к лучшему.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области пожилых людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию.

При этом режим нерабочих дней в регионе решили не продлевать.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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