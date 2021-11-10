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общество

Ночные клубы в Новосибирске отказались проверять паспорта вместе с QR-кодами

Фото Ночные клубы в Новосибирске отказались проверять паспорта вместе с QR-кодами
Фото Ночные клубы в Новосибирске отказались проверять паспорта вместе с QR-кодами

Фото Густаво Зырянова

В нескольких ночных клубах в Новосибирске заявили, что не будут требовать паспорта при проверке QR-кодов на входе.

С 12 ноября в Новосибирске в заведения общепита можно будет попасть только по QR-коду. Зато кафе, бары и рестораны смогут работать в ночное время.

В нескольких ночных клубах заявили, что проверять у посетителей вместе с QR-кодами паспорта не намерены. Причин несколько: для этого нужны специальные полномочия и люди, а также могут возникать скандалы.

По словам юристов, требовать с гостей паспорта действительно могут не все, а только уполномоченные на то лица, например, сотрудники правоохранительных органов.

Вместе с тем глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров 10 ноября заявил, что в точках общепита всё же вправе спрашивать у посетителей удостоверяющие личность документы, и это необязательно должно быть где-то прописано.

Напомним, также в среду Гончаров сообщил, что фуд-корты в связи с введением QR-кодов разделят на зоны, и объяснил, как их будут проверять.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

общепит
Новосибирск
проверка
паспорт
коронавирус
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