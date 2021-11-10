В Минпромторге рассказали о проверке QR-кодов на фуд-кортах в Новосибирске с 12 ноября

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С 12 ноября QR-коды в Новосибирской области станут обязательными для посетителей точек общепита, в том числе фуд-кортов. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров рассказал, как их будут проверять и потребуется ли для этого удостоверяющий личность документ.

В связи с тем, что с 12 ноября 2021 года QR-коды в Новосибирской области станут обязательными для посещения точек общественного питания, фуд-корты разделят на зоны. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. При этом он уточнил, что на кассах их проверять не будут.

«Мы понимаем, что фуд-корты — это зона и место сосредоточения людей, особенно молодёжи, семьи приходят перекусить. Молодёжь питается и общается здесь, с ТЦ проговорим процедуру. Надеюсь, они с пониманием отнесутся к нам, мы выделим зоны и будем там просить QR-коды. Уже проходили закрытие фуд-кортов. Человек же может взять еду и пойти на лавочку в 50 метрах и сесть там. На вынос мы не запрещаем торговать (если покупает и уходит), на кассах QR-коды требовать не будут. А вот в зоне приёма пищи они понадобятся», — пояснил глава Минпромторга на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь» 10 ноября.

Также Гончаров отметил, что при проверке QR-кода посетителя могут попросить предъявить удостоверяющий личность документ, пишет «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что систему QR-кодов в заведениях общепита в области ввели по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.