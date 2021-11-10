Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Минпромторге рассказали о проверке QR-кодов на фуд-кортах в Новосибирске с 12 ноября

Фото В Минпромторге рассказали о проверке QR-кодов на фуд-кортах в Новосибирске с 12 ноября
Фото В Минпромторге рассказали о проверке QR-кодов на фуд-кортах в Новосибирске с 12 ноября

Фото Сиб.фм

С 12 ноября QR-коды в Новосибирской области станут обязательными для посетителей точек общепита, в том числе фуд-кортов. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров рассказал, как их будут проверять и потребуется ли для этого удостоверяющий личность документ.

В связи с тем, что с 12 ноября 2021 года QR-коды в Новосибирской области станут обязательными для посещения точек общественного питания, фуд-корты разделят на зоны. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. При этом он уточнил, что на кассах их проверять не будут.

«Мы понимаем, что фуд-корты — это зона и место сосредоточения людей, особенно молодёжи, семьи приходят перекусить. Молодёжь питается и общается здесь, с ТЦ проговорим процедуру. Надеюсь, они с пониманием отнесутся к нам, мы выделим зоны и будем там просить QR-коды. Уже проходили закрытие фуд-кортов. Человек же может взять еду и пойти на лавочку в 50 метрах и сесть там. На вынос мы не запрещаем торговать (если покупает и уходит), на кассах QR-коды требовать не будут. А вот в зоне приёма пищи они понадобятся», — пояснил глава Минпромторга на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь» 10 ноября.

Также Гончаров отметил, что при проверке QR-кода посетителя могут попросить предъявить удостоверяющий личность документ, пишет «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что систему QR-кодов в заведениях общепита в области ввели по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
общепит
Минпромторг
коронавирус
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15715
Онколог назвал главную причину любого рака
13445
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12374
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11616
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8886
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8755
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7391
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели