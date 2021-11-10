Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД

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10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел.

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело, он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Зачастую состав МВД встречает свой праздник на посту, охраняя благополучие и безопасность россиян. Традиционным подарком к этому празднику считается большой торжественный концерт по телевидению. Сиб.фм собрал открытки и поздравления, которые можно отправить сотруднику органов внутренних дел.

Всех сотрудников внутренних дел

Поздравляем с ответственным днем!

Отдавайтесь любимой работе,

Пусть сердца полыхают огнем!

Счастья вам и удачи, и радости,

Пусть исполнятся ваши мечты,

Пожелаем еще сострадания,

А в душе – огонька доброты!

Чтоб дрожали от страха преступники,

Чтобы скрыться от вас не могли,

Чтобы вы, — эталон подражания,

Честь и совесть в душе берегли!



***

Работники органов внутренних дел,

Достойный себе вы избрали удел.

Ведь все результаты такого труда

Ценились по праву народом всегда!

Желаем вам самых счастливых минут —

Пусть вместе с удачей они к вам придут!

Пусть горе отступит на много шагов,

А близкими станут веселье, любовь!



***

Есть много профессий, хороших и важных,

Но ваша из них выделяется тем,

Что много людей здесь очень отважных,

Готовых на помощь прийти, без проблем.

Стоите всегда вы на страже порядка,

Забыв про усталость в течение дня,

Работе себя посвятив без остатка,

С преступностью боретесь, сил не щадя.

И мы вас сейчас с днем полиции дружно

Поздравить хотим и сказать много слов:

Пусть будет у вас все, что в жизни вам нужно -

Здоровье, удача, достаток, любовь!



***

Вы следите за порядком,

Не жалея своих сил...

Да, не все бывает гладко -

Но об этом помолчим.

Мы полиции желаем

Счастья, верности друзей,

Чтобы жизнь казалась раем,

Много мыслей и идей!

Никогда не унывайте,

Защищайте всюду нас

И работу обожайте...

В общем, в добрый путь и час!



***

Видим радостные лица и

В праздник вам несем гостинцы.

Поздравляем с Днем полиции

Вас, народные любимцы!

Славить вас – нам в удовольствие,

Мы ведь новым встречам рады:

Бережете вы спокойствие,

Вам за то – чины, награды,

Ценные подарки, звания!

Любит время умных, сильных.

Не уйдет от наказания

Вор, угонщик и насильник.

Будьте же здоровы, молоды.

И умны, сильны втройне,

Чтоб порядок был и в городе,

И в деревне, и – в стране!



***

С Днем полиции я поздравляю!

Нынче праздник большой у тебя.

И от сердца всего пожелаю,

Чтоб был счастлив ты, верил в себя,

На работе успехов желаю,

В личной жизни — любви и тепла!

И пускай все, о чем ты мечтаешь,

Воплощается в жизни всегда!



***

Милый, в День полиции я хочу сказать,

Что сильней защитника трудно отыскать!

Мне с тобой спокойно и всегда тепло,

Буду с тобой рядом всем ветрам назло!

Окружу заботой, сердце подарю,

Ведь тебя на свете больше всех люблю!

***

В день сотрудников внутренних дел

Поздравляем всех тех, чей удел

Мирных граждан покой охранять,

От преступников их защищать!

Вам желаем здоровья, тепла,

Жизнь чтоб легкой и светлой была,

Каждый год – на погон по звезде,

И удачи всегда и везде!



***

С днем ОВД от души поздравляю!

Счастья без меры тебе пожелаю,

Будь всегда бодрым, активным и смелым,

Пусть дарит радость любимое дело!

Пусть все коллеги тебя уважают,

В гости друзья чаще пусть приезжают,

Наша любовь пусть тебя окрыляет,

Горы свернуть для меня заставляет!



***

Стихотвореньем в праздник порадую, любя,

С днем ОВД я искренне поздравлю, пап, тебя!

Тебя я уважаю за твой нелегкий труд,

Не зря ведь «полицейским» тебя теперь зовут.

Желаю оптимизма, здоровья и тепла,

Желаю, чтобы жизнь твоя счастливою была!



***

Сегодня я поздравить очень рада

С днем ОВД тебя, родного брата!

Желаю счастья я и процветанья,

На службе уваженья и признанья,

Всегда пусть клеевым будет настроенье,

И ждет тебя скорее повышенье!



***

В вашей жизни немного лиризма;

Редко сходит на вас благодать;

Оттого День милиции призван

Скрасить будни и праздник создать.

Мы добавить к чужим поздравленьям

Можем лишь одну фразу еще:

Пусть сегодня всем подразделеньям

Будет весело и хорошо!