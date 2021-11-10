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Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД
Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД

Pixabay.com; yandex.ru

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел.

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело, он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Зачастую состав МВД встречает свой праздник на посту, охраняя благополучие и безопасность россиян. Традиционным подарком к этому празднику считается большой торжественный концерт по телевидению. Сиб.фм собрал открытки и поздравления, которые можно отправить сотруднику органов внутренних дел.

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 2

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 3

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 4

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 5

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 6Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 7

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 8

Фото Новые открытки и поздравления с Днём полиции 10 ноября - лучшие стихи и пожелания сотрудникам МВД 9

Всех сотрудников внутренних дел
Поздравляем с ответственным днем!
Отдавайтесь любимой работе,
Пусть сердца полыхают огнем!
Счастья вам и удачи, и радости,
Пусть исполнятся ваши мечты,
Пожелаем еще сострадания,
А в душе – огонька доброты!
Чтоб дрожали от страха преступники,
Чтобы скрыться от вас не могли,
Чтобы вы, — эталон подражания,
Честь и совесть в душе берегли!

***
Работники органов внутренних дел,
Достойный себе вы избрали удел.
Ведь все результаты такого труда
Ценились по праву народом всегда!
Желаем вам самых счастливых минут —
Пусть вместе с удачей они к вам придут!
Пусть горе отступит на много шагов,
А близкими станут веселье, любовь!

***
Есть много профессий, хороших и важных,
Но ваша из них выделяется тем,
Что много людей здесь очень отважных,
Готовых на помощь прийти, без проблем.
Стоите всегда вы на страже порядка,
Забыв про усталость в течение дня,
Работе себя посвятив без остатка,
С преступностью боретесь, сил не щадя.
И мы вас сейчас с днем полиции дружно
Поздравить хотим и сказать много слов:
Пусть будет у вас все, что в жизни вам нужно -
Здоровье, удача, достаток, любовь!

***
Вы следите за порядком,
Не жалея своих сил...
Да, не все бывает гладко -
Но об этом помолчим.
Мы полиции желаем
Счастья, верности друзей,
Чтобы жизнь казалась раем,
Много мыслей и идей!
Никогда не унывайте,
Защищайте всюду нас
И работу обожайте...
В общем, в добрый путь и час!

***
Видим радостные лица и
В праздник вам несем гостинцы.
Поздравляем с Днем полиции
Вас, народные любимцы!
Славить вас – нам в удовольствие,
Мы ведь новым встречам рады:
Бережете вы спокойствие,
Вам за то – чины, награды,
Ценные подарки, звания!
Любит время умных, сильных.
Не уйдет от наказания
Вор, угонщик и насильник.
Будьте же здоровы, молоды.
И умны, сильны втройне,
Чтоб порядок был и в городе,
И в деревне, и – в стране!

***
С Днем полиции я поздравляю!
Нынче праздник большой у тебя.
И от сердца всего пожелаю,
Чтоб был счастлив ты, верил в себя,
На работе успехов желаю,
В личной жизни — любви и тепла!
И пускай все, о чем ты мечтаешь,
Воплощается в жизни всегда!

***
Милый, в День полиции я хочу сказать,
Что сильней защитника трудно отыскать!
Мне с тобой спокойно и всегда тепло,
Буду с тобой рядом всем ветрам назло!
Окружу заботой, сердце подарю,
Ведь тебя на свете больше всех люблю!

***
В день сотрудников внутренних дел
Поздравляем всех тех, чей удел
Мирных граждан покой охранять,
От преступников их защищать!
Вам желаем здоровья, тепла,
Жизнь чтоб легкой и светлой была,
Каждый год – на погон по звезде,
И удачи всегда и везде!

***
С днем ОВД от души поздравляю!
Счастья без меры тебе пожелаю,
Будь всегда бодрым, активным и смелым,
Пусть дарит радость любимое дело!
Пусть все коллеги тебя уважают,
В гости друзья чаще пусть приезжают,
Наша любовь пусть тебя окрыляет,
Горы свернуть для меня заставляет!

***
Стихотвореньем в праздник порадую, любя,
С днем ОВД я искренне поздравлю, пап, тебя!
Тебя я уважаю за твой нелегкий труд,
Не зря ведь «полицейским» тебя теперь зовут.
Желаю оптимизма, здоровья и тепла,
Желаю, чтобы жизнь твоя счастливою была!

***
Сегодня я поздравить очень рада
С днем ОВД тебя, родного брата!
Желаю счастья я и процветанья,
На службе уваженья и признанья,
Всегда пусть клеевым будет настроенье,
И ждет тебя скорее повышенье!

***
В вашей жизни немного лиризма;
Редко сходит на вас благодать;
Оттого День милиции призван
Скрасить будни и праздник создать.
Мы добавить к чужим поздравленьям
Можем лишь одну фразу еще:
Пусть сегодня всем подразделеньям
Будет весело и хорошо!

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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