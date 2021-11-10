Писатель из Новосибирска поделился секретом экспресс-похудения

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Автор криминальных романов из Новосибирска Георгий Ланской рассказал, как смог быстро привести себя в форму перед новогодними праздниками с помощью одного продукта.

Новосибирский писатель, автор криминальных детективов Георгий Ланской раскрыл секрет быстрого похудения. Он признался, что узнал о нём от актрисы и участницы команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Ольги Картунковой.

«Секрет похудения достаточно прост. Необходимо перед сном съедать два куриных белка. Именно белка, а не яйца целиком, как я сначала подумал. Желток, если хотите, можете съесть утром, можете отдать собаке или вообще выбросить. Белок можно употреблять как варёным, так и сырым, по желанию», — цитирует Ланского «МК в Новосибирске».

Главное съедать белок непосредственно перед сном, подчеркнул писатель. В идеале делать это нужно уже находясь в постели.

Ланской также предупредил, что метод быстрого похудения не сработает, если предварительно плотно поужинать, употребив много углеводов. При соблюдении всех правил за ночь можно сбросить 400-600 г.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о секрете похудения жительницы Индии. За 5 месяцев ей удалось сбросить 40 кг.