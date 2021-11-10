Рекордная смертность от COVID-19 зафиксирована в Новосибирске 10 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области на утро 10 ноября обновилось сразу два рекорда оперативного штаба по коронавирусу. Нового максимума достигли суточная смертность и заболеваемость.

На утро 10 ноября в Новосибирской области зафиксирован новый рекорд по новым случаям коронавируса за сутки. Положительный тест на COVID-19 получили ещё 405 пациентов. Общее число заражённых составило 74 761 случай, 7 472 – у несовершеннолетних детей.

При этом в регионе остаётся низким показатель по выздоровлению. За сутки полностью поправились 179 человек, общее число выздоровевших достигло 55 114 пациентов.

Обновился и рекорд по смертности – за минувшие сутки стало известно о смерти 16 пациентов от коронавируса. Прошлый рекорд составлял 15 человек. Среди погибших семь мужчин в возрасте 40 лет, 57 лет, 65 лет, 68 лет, 79 лет, 81 года и 84 лет, а также девять женщин в возрасте 28 лет, 40 лет, 42 лет, 60 лет, 60 лет, 71 года, 73 лет, 85 лет и 92 лет. Всего умерли от коронавируса 3 516 человек.

На данный момент в инфекционных стационарах региона находятся 3 851 пациент и 52 несовершеннолетних пациента. Это люди с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на него.

Среди них в реанимации в тяжёлом состоянии находятся 357 человек. Также к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключили 67 пациентов.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области число сделанных тестов на коронавирус составляет 2 816 267.

За минувшие сутки 6 318 человек обратились в медучреждения с симптомами ОРВИ.

Напомним, ранее Сиб.фм собрал истории новосибирцев, которые решили купить справку о вакцинации от коронавируса и нелегально получили QR-код. Так горожане рискуют не только заразиться COVID-19, но и буквально оказаться за решёткой.