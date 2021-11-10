"Из-за своей тупости могу умереть": как и зачем новосибирцы покупают поддельные сертификаты о вакцинации

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Мы собрали истории новосибирцев, которым удалось купить справку о вакцинации от COVID-19 и получить заветный QR-код. Сейчас все они не только рискуют заразиться коронавирусом, но и оказаться за решёткой.

Уже с 12 ноября в Новосибирске нельзя будет поесть без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. У столь жёстких антиковидных мер немало противников. Поэтому пока одни сторонники теорий заговоров строчат гневные комментарии в интернете и собираются отсиживаться по домам, находятся те, кто пытается обхитрить систему и получить заветный штрихкод без укола. Журналист Сиб.фм поговорила с сибиряками, купившими поддельные справки о вакцинации — один из них раскаивается в своём поступке, но уже поздно.

Цена — чашка кофе

Из телевизора доносится голос диктора, который говорит о новом суточном рекорде заболевших за сутки. Оксана (имя изменено — прим. ред.) хлопает бесконечными нарощенными ресницами и щёлкает кончиком ногтя по кнопке пульта. Объясняет — надоело, каждый день одно и тоже, люди и раньше умирали, но с каждого утюга не верещали об этом и подсчётов никаких не было.

"Я знаю, что пожилые люди тяжело переносят, но мне 29, я, наверняка, уже переболела. Зачем лишний раз думать об этом?", — недоумевает она.

Девушка работает в салоне красоты, и когда хозяйка сказала идти прививаться — выбора особо не было. Доказывать что-то бессмысленно.

"Вообще, я собиралась в больницу, — продолжает Оксана. — Но я же сама на себя, считай, работаю, день пропустила с этой прививкой — осталась без денег. А там сверху давят".

В очередной день девушка встретилась с подружками в кафе, рассказала о своей даже не беде, а, скорее, неприятности — оказалось, одна из приятельниц как раз работает в больнице и может помочь.

"Цена моей прививки — чашка кофе, — улыбается Оксана. — И никуда идти не пришлось, и времени свободного больше. Вот не начинай, я не антиваксерша, я вообще за вакцинацию — вот маму мою буду уговаривать делать прививку. А у меня уже есть этот QR-код, я ещё молодая, а там думаю совсем от этой болезни избавятся, что-то уже окончательное придумают".

Такая услуга — не предусмотрена

36-летний Антон (имя изменено), наоборот, долгое время был ярым противником вакцинации — парень "тщательно изучал вопрос" на ютубе и был убеждён, что коронавирус — выдуманная болезнь.

"Я не верил в существование этой болезни, думал, обычный грипп, — рассказал журналисту Сиб.фм Антон. — А тут подвернулась возможность съездить в отпуск в Сочи этим летом. Но туда улететь можно спокойно, а вот в гостиницу без вакцины не заселяли. Жильё так снимать? Ты цены-то видела. Я всё просчитал и решил, что дешевле будет купить вакцину. У мамки знакомая работает в больнице, она всё и сделала. Я пять тысяч просто, не глядя, отдал, просили даже меньше, по-моему".

Вскоре после отпуска Антон серьёзно заболел коронавирусом — и это повлияло на его отношение к вакцинации. Теперь мужчина хотел бы сделать прививку, но не может.

"У меня на госсуслугах всё чисто, есть сертификат, есть код этот, — продолжает собеседник. — Но что я сделаю, приду в больницу и скажу, поставьте ещё раз, та вакцина не подействовала? Сейчас я понимаю, что из-за собственной тупости могу умереть, но что мне ещё делать?".

Мужчина добавил, что знакомых врачей, которые бы могли вколоть ему настоящую прививку ещё раз, не нашлось.

"Не предусмотрена, как оказалось, такая услуга. Не ставить и заносить в базу они могут, а по-тихому поставить — нет", — печально иронизирует собеседник.

Раздолье для мошенников

По первому же запросу в любой соцсети появляется куча ссылок с предложением о покупке сертификата о поддельной вакцинации. Якобы документ официальный, проходит через Госуслуги и всевозможные медицинские реестры. Цена — пять тысяч рублей. Пишешь личные данные, платишь, ждёшь три часа — и вся информация появляется на госуслугах. А уже на следующий день после обеда курьер привозит оригинал по указанному адресу.

В пресс-службе ГУ МДВ по НСО подчёркивают, что в этих случаях чаще всего речь идёт о банальном мошенничестве.

"Мошенники убеждают граждан, что нужно перевести деньги на указанный электронный счет, при этом, когда жертва переводит деньги, то сертификат злоумышленники не присылают — человек остается и без "справки", и без денежных средств", — пояснили в полиции.

В ведомстве объясняют, что помимо прочего мошенникам могут утечь персональные данные "покупателя".

"При заказе «сертификата» лицо передает информацию о себе, которой в дальнейшем могут воспользоваться мошенники", — продолжают в полиции.

- Номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях.

- Номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, представляясь сотрудниками банка или кредитной организации;

- Паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления займов.

Реальный срок — и продавцу, и покупателю?

Согласно статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание грозит не только за изготовление поддельных документов, но и за их покупку, предъявление и использование. Согласно пункту 3 данной статьи, приобретение поддельных официальных документов наказывается либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Продажа несуществующих QR-кодов о вакцинации от COVID-19 подпадает под статью 159 УК («Мошенничество»). Манипуляции с сертификатами вакцинации могут подпасть под ст. 327 УК РФ («Подделка документов»), а внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстных побуждений – это ст. 292 УК РФ.

Существует наказание и за передачу личного QR-кода другим людям. Здесь административная ответственность и штраф 5000 рублей. Если человек воспользовался чужим QR-кодом без ведома владельца, может наступить уголовная ответственность.

17 уголовных дел по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов было возбуждено в Новосибирской области, об этом 24 октября сообщал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.