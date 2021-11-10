В Красноярском крае ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пенсионеров

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В Красноярском крае не только расширили действие системы QR-кодов, но и установили самоизоляцию для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Непривитые от COVID-19 жители Красноярского края теперь могут покидать место жительства только в случаях необходимости. Например, чтобы добраться до работы и обратно, сходить в магазин, выгулять питомца, вынести мусор или получить экстренную медпомощь. В регионе для них ввели режим самоизоляции.

Несмотря на ограничения, невакцинированным можно гулять и заниматься спортом под открытым небом, но в компании максимум одного человека, а также с соблюдением социальной дистанции и вне мест массового скопления людей, пишет «Проспект Мира».

Работодателям рекомендовано допускать к работе только привитых пожилых сотрудников, а невакцинированных и тех, у кого есть хронические заболевания, перевести на дистанционный режим.

Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае продолжает оставаться сложной. Напомним, в связи с подъёмом заболеваемости в столице региона на базе бывшего студенческого общежития на улице Рокоссовского возобновил работу временный госпиталь для больных COVID-19.