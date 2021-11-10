В Новосибирске квадратный метр в новостройке за месяц подорожал на 282 %

Фото Максима Николаева

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев проанализировал стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в октябре и ноябре 2021 года и объяснил, от чего она зависит.

Средняя цена квадратного метра в самой дорогой новостройке Новосибирска в конце октября 2021 года составляла 168 тыс. рублей, в самой дешёвой — 59,5 тыс. На отдельные небольшие квартиры цены пробили «потолок» в 200+ тыс. рублей, уточнил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев и оговорился, что из общего списка убраны квартиры с отделкой под ключ и проблемные, то есть выставленные на продажу по цене банкротства.

«Сегодня квадратный метр в самой дорогой новостройке города стоит на 282 процента больше, чем в самой дешёвой. В апреле 2020 года, до введения льготной ипотеки, коэффициент был 246 процентов», — подчеркнул эксперт.

Николаев отметил, что перед сменой трендов на рынке появляются так называемые «ножницы цен»: одни, пытаясь собрать деньги, продают жильё по стоимости дешевле рыночной, другие, наоборот, устанавливают запредельные цены.

В это время можно купить квартиру с хорошей скидкой, пояснил эксперт, главное не попасть на проблемный объект.

Говоря об основных составляющих, из которых складывается стоимость квадратного метра, аналитик назвал местоположение дома, его формат и технологию строительства. Но даже с учётом всех этих факторов стоимость «квадрата» у двух равноценных объектов может отличаться на 25-30 %, предупредил эксперт.

Напомним, ранее Николаев заявил, что рост цен на жильё в новостройках в Новосибирской области оказался в 1,7 раза выше объявленного.