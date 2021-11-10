В Новосибирске люди выстроились в огромную очередь на концерт Галкина из-за QR-кодов

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В Новосибирске люди выстроились в огромную очередь перед ДК Железнодорожников, чтобы попасть на концерт Максима Галкина.

Из-за ужесточения коронавирусных ограничений в Новосибирске жителям города пришлось стоять в длинной очереди, чтобы попасть на концерт Галкина в ДК Железнодорожников, сообщили очевидцы.

«Не позавидуешь тем, кто решится пойти куда-то даже в -15 градусов», – сказал автор видео.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что люди, купившие билеты на концерт Максима Галкина, столкнулись с проблемой огромных очередей. Как выяснилось, людям пришлось подолгу стоять на улице из-за медленной проверки QR-кодов, которые обязательны для посещения концертов.

По информации новосибирской службы эвакуации, очередь в ДК Железнодорожников тянется по улице Челюскинцев, желающие попасть на концерт юмориста горожане толпятся даже на тротуарах.

Ранее Сиб.фм писал, что огромная толпа людей собралась в новосибирском центре миграции. Из-за введения системы QR-кодов очереди возникают и в других общественных местах в Новосибирске.