Десятки человек без масок собрались в очередь в миграционном отделе Новосибирска

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В отделе по вопросам миграции в Новосибирске днем 9 ноября столпились десятки человек.
В отделе по вопросам миграции в Ленинском районе Новосибирска собралось несколько десятков человек. Большинство из ожидающих пришли за талонами на оформлении загранпаспортов и прописки, сообщили очевидцы.
«Там рядом с аппаратом, который выдает талоны, стояла сотрудница. Вокруг нее была толпа людей без масок», – рассказала жительница Новосибирска.
Девушка пришла в миграционный отдел к 14:15. В течение 15 минут она получила талон, однако не дождавшись своей очереди, покинула отделение из-за опасения заразиться. Журналистам НГС жительница Новосибирска рассказала, что быстро получить талоны смогли только несколько человек, которые записались через портал Госуслуг.
В отделе миграции находился еще один автомат по выдаче талонов гражданам, однако он не работал.
Ранее Сиб.фм писал, что очередь в поликлинике № 16 Новосибирска объяснили приходом пациентов без записи.
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