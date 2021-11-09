Новосибирский Минздрав объяснил очередь в поликлинике № 16 из-за тестов на COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Минздрав Новосибирской области разъяснил, почему в городской поликлинике № 16 собралась очередь за тестами на заражение коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения пояснили, почему в поликлинике № 16 собралась плотная очередь к терапевту 8 ноября. Её причиной назвали наплыв пациентов, которые пришли после выходных без записи.

Как рассказала читательница HГС, многие стояли в очереди, чтобы получить направление на ПЦР-тестирование. Поэтому в коридоре больницы собрались как больные пациенты, так и здоровые новосибирцы.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области, количество обращений после выходных всегда увеличивается. «8 ноября в поликлинику одновременно обратились большое количество пациентов без предварительной записи. Пациенты с симптомами ОРВИ ожидали приёма терапевта по живой очереди. Также самостоятельно, без записи, в поликлинику обратились граждане без респираторных признаков, контактные по COVID-19, желающие сдать ПЦР-тест», — прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.

Также в пресс-службе Минздрава Новосибирской области напомнили: при симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом и оставаться в условиях самоизоляции. После жалобы жителя Новосибирска о том, что не получается дозвониться до поликлиники, отреагировали сообщением об усилении кол-центра поликлиники в ближайшие дни. Дополнительно для помощи врачам направят студентов медицинского колледжа.

Добавили в министерстве здравоохранения Новосибирской области и о разведении потоков приёма в филиале поликлиники № 16 на Римского-Корсакова, 7/1. «Приём пациентов с симптомами ОРВИ ведётся в отдельном крыле», — уточнили в Минздраве региона.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирцы жалуются не только на очереди, но и на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов.

Напомним, в конце октября в пунктах вакцинации Новосибирска снова стали фиксировать очереди. Жители города стали активнее делать прививки после введения дополнительных ограничений.