В Новосибирске расширен список профессий для обязательной вакцинации от коронавируса

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Главный санитарный врач Новосибирской области подписал постановление, в соответствии с которым обязательную вакцинацию от COVID-19 теперь обязаны проходить ещё две категории жителей.

В Новосибирской области обязательную вакцинацию от коронавируса теперь должны проходить курьеры и сотрудники гостиниц, общежитий и хостелов. Соответствующее постановление 10 ноября подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Документ уже опубликован на сайте ведомства.

Среди курьеров обязаны привиться не только те, кто доставляет продукты питания, но и те, кто развозит непродовольственные товары, уточняется в постановлении.

Первый компонент вакцины данные категории работников должны получить до 17 декабря 2021 года, второй — до 17 января 2022 года. Допускается вакцинация «Спутником Лайт» (до 17.12.2021).

Непривитых сотрудников работодатели должны будут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

Напомним, что ранее в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию от СOVID-19 для работников сфер услуг, общепита, транспорта, развлечений и торговли. Для нарушителей по ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы, самый крупный составляет 500 тыс. рублей.