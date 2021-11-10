В Новосибирской области действуют штрафы до 500 тысяч рублей за отказ от обязательной вакцинации

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Штрафы до 500 тысяч рублей действуют в Новосибирской области за нарушение требований об обязательной вакцинации, сообщили в правительстве региона.

В Новосибирской области продолжается обязательная вакцинация отдельных категорий населения от коронавируса. Речь идёт о сотрудниках сферы услуг и государственных служащих. За нарушение требований вакцинации предусмотрен штраф для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 150-500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Постановление главного санитарного врача Новосибирской области об обязательной вакцинации действует с 12 октября. Согласно документу, граждане из «категории риска» должны до 21 ноября привиться первым компонентом вакцины, в срок до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации.

«При нарушении одного из этих условий сотрудник подлежит отстранению от работы и переводу на дистанционный режим труда», – уточнили в правительстве области.

Законодательством РФ предусмотрены штрафные санкции по статье 6.3 КоАП: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Как ранее сообщалось, с 12 ноября в Новосибирской области вступят в силу новые антиковидные ограничения. При посещении кафе, ресторанов необходимо будет иметь QR-код, также он потребуется желающим посетить объекты с массовым пребыванием людей.