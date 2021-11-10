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В Новосибирске ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для курьеров и сотрудников гостиниц

Фото В Новосибирске ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для курьеров и сотрудников гостиниц
Фото В Новосибирске ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для курьеров и сотрудников гостиниц

Фото Густаво Зырянова

Сотрудники гостиниц и курьеры в Новосибирской области теперь должны привиться от коронавируса. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов 10 ноября подписал постановление об обязательной вакцинации ещё двух категорий жителей.

В Новосибирской области 10 ноября расширили перечень категорий лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Документ уже опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с ним привиться от коронавируса должны сотрудники гостиниц, общежитий, хостелов, а также курьеры, работающие на доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров и продукции общественного питания.

При этом первый компонент вакцины они должны получить до 17 декабря 2021 года, второй — до 17 января 2022 года. Допускается вакцинация однокомпонентным «Спутником Лайт».

Непривитых сотрудников работодатели должны будут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

Напомним, что за нарушение требований об обязательной вакцинации по ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы. От 50 до 150 тыс. рублей заплатят пойманные индивидуальные предприниматели, от 200 до 500 тыс. рублей — юридические лица.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
гостиницы
коронавирус
доставка еды
вакцинация
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