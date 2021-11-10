В Новосибирской области от коронавируса за месяц скончались 500 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
По данным оперативного штаба, в Новосибирской области от COVID-19 умерли 3 500 человек, из них 500 – за ноябрь.
В Новосибирской области на октябрь 2021 года смертность от коронавируса превысила 3 тысячи человек, уже в ноябре этот показатель составил 3,5 тысячи человек. Статистику подсчитал «BFM-Новосибирск».
По данным на 2 октября 2021 года, оперативный штаб зафиксировал 3 010 смертей от COVID-19 в Новосибирской области. К этому моменту смертность в регионе превысила средние показатели по стране. Через месяц погибших стало на полтысячи больше, уже 9 ноября смертность от коронавируса составила 3,5 тысячи человек.
За ноябрь в Новосибирской области умерли от COVID-19 двое молодых мужчин в возрасте 27 и 29 лет, двое мужчин 35 и 39 лет, одна женщина 37 лет и одна новорождённая девочка.
За месяц несколько раз обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Последний максимум был зафиксирован 7 ноября, когда в оперативном штабе сообщили о 400 новых случаях COVID-19.
По данным оперативного штаба, на 10 ноября в регионе следующая ситуация с коронавирусом:
Напомним, что в Новосибирской области продолжают вводить новые ковидные ограничения. Так, 10 ноября в регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для курьеров и сотрудников гостиниц.
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