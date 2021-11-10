В Новосибирской области вакцинировали миллион человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Более 1 миллиона человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжается массовая прививочная кампания против COVID-19. По данным на 10 ноября в регионе число привитых составило 1 000 456 человек, а полный курс вакцинации прошли 849 747 человек.

Наибольшее число человек на вакцинацию было зафиксировано в нерабочие дни. С 1 по 7 ноября поставили прививку 65 875 человек, из них первый компонент поставили 52 552 человек, остальные завершили курс вакцинации.

Затем 8-9 ноября поставили прививку от коронавируса 35 039 человек, первый компонент поставили 22 723 человек, второй – 12 316 человек. Теперь к 10 ноября минимум один компонент вакцины получили более 1 млн человек.

На данный момент в Новосибирскую области поступило 1 227 775 доз вакцины против коронавируса. Среди них самые популярные вакцины «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный «Спутник Лайт».

На территории Новосибирской области развёрнуто 93 пункта вакцинации, из них 40 находятся в городе, ещё 53 в области. Кроме того, есть 34 мобильных пункта в ТЦ и других общественных местах.

Напомним, что в Новосибирской области продолжают вводить новые антиковидные меры. Ранее в регионе подписали постановление об обязательной вакцинации для курьеров и работников гостиниц.