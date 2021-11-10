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общество

Власти Новосибирска заплатят 6 млн рублей за вывоз снега

Фото Власти Новосибирска заплатят 6 млн рублей за вывоз снега
Фото Власти Новосибирска заплатят 6 млн рублей за вывоз снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске объявили аукцион по вывозу снега с улично-дорожной сети города.

Власти Новосибирска объявили два электронных аукциона по вывозу снега с улиц и дорог города. Стоимость услуги оценивается в 6 млн рублей. Документация была опубликована на портале госзакупок. С начала осени 2021 года было объявлено четыре аналогичных аукциона.

Объявило аукционы МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1». Согласно документации, требуется оказание услуг по предоставлению транспорта с водителем для вывоза снега с улично-дорожной сети Новосибирска. Стартовая цена каждого аукциона составляет 3 млн рублей, а оба аукциона обойдутся в 6 млн рублей.

В качестве грузового транспорта необходимо предоставить самосвалы с самоопрокидывающимися кузовами. Водители должны быть готовы работать по следующему графику: днём с 8:00 до 20:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), ночью с 20:00 до 8:00 (перерыв на обед с 1:00 до 2:00).

Услуга должна быть предоставлена до 31 декабря 2021 года.

Напомним, накануне прошло совещание правительства, на котором мэр Анатолий Локоть потребовал вывезти кучи снега с улиц Новосибирска. Глава города обратил внимание на то, что обычно снеговые отвалы образуются именно в парковочных карманах и на пешеходных переходах.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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