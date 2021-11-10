Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Россияне получат по 4600 рублей 11 ноября от Сбербанка

Фото Россияне получат по 4600 рублей 11 ноября от Сбербанка
Фото Россияне получат по 4600 рублей 11 ноября от Сбербанка

Pixabay.com

Сбербанк выплатит деньги всем россиянам с 11 ноября 2021 года.

Крупнейший банк России приготовил подарки россиянам в честь своего 180-летия.

Сбербанк проведет акцию «Зеленый день», приуроченную к 180-летнему юбилею банка. 11 и 12 ноября каждый россиянин сможет получить денежный бонус.

По 1000 рублей получат россияне, которые оформят заказ через сервис «Сбер Еаптека». Для этого нужно являться новым клиентом приложения и заказать товары на сумму от 5 тысяч рублей. При покупке на сумму от 2 тысяч рублей удастся сэкономить 500 рублей.

Оформив подписку на сервис «СберЗдоровье», можно получить консультацию врача в онлайн-режиме. В течение месяца возможности сервиса будут доступны бесплатно, затем можно оформить подписку на год со скидкой в 50%.

Подписка «СберПрайм» 11 и 12 ноября будет стоить 180 рублей на 180 дней вместо 199 рублей в месяц.

Следовательно, выгода от всех услуг, которые предлагает Сбербанк в честь своего юбилея, составит 4 564 рубля, составит PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что часть россиян получат по 2000 рублей в ноябре 2021 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15903
Онколог назвал главную причину любого рака
13603
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12707
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11852
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8965
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8837
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7508
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели