Россияне получат по 4600 рублей 11 ноября от Сбербанка

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Сбербанк выплатит деньги всем россиянам с 11 ноября 2021 года.

Крупнейший банк России приготовил подарки россиянам в честь своего 180-летия.

Сбербанк проведет акцию «Зеленый день», приуроченную к 180-летнему юбилею банка. 11 и 12 ноября каждый россиянин сможет получить денежный бонус.

По 1000 рублей получат россияне, которые оформят заказ через сервис «Сбер Еаптека». Для этого нужно являться новым клиентом приложения и заказать товары на сумму от 5 тысяч рублей. При покупке на сумму от 2 тысяч рублей удастся сэкономить 500 рублей.

Оформив подписку на сервис «СберЗдоровье», можно получить консультацию врача в онлайн-режиме. В течение месяца возможности сервиса будут доступны бесплатно, затем можно оформить подписку на год со скидкой в 50%.

Подписка «СберПрайм» 11 и 12 ноября будет стоить 180 рублей на 180 дней вместо 199 рублей в месяц.

Следовательно, выгода от всех услуг, которые предлагает Сбербанк в честь своего юбилея, составит 4 564 рубля, составит PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что часть россиян получат по 2000 рублей в ноябре 2021 года.