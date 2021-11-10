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общество

Жители Красноярска раскритиковали стелу у ДК имени 1 Мая

Фото Жители Красноярска раскритиковали стелу у ДК имени 1 Мая
Фото Жители Красноярска раскритиковали стелу у ДК имени 1 Мая

Фото: Евгений Кузнецов / Facebook

Красноярцы активно обсуждают в Facebook дизайн стелы «Город трудовой доблести», которую продолжают устанавливать у Дворца культуры имени 1 Мая на правом берегу. В основном горожане критикуют монумент и недоумевают, как его могли согласовать.

В Красноярске возле Дворца культуры имени 1 Мая продолжают монтировать стелу «Город трудовой доблести», а жители тем временем активно обсуждают её дизайн в социальных сетях. Обсуждение развернулось на странице общественника Павла Стаброва в Facebook, когда он сделал репост снимка частично собранного монумента.

Стабров заявил, что стела закрывает вид на ДК, а также сравнил установленные симметрично шесть пилонов с «зубами дракона». Как оказалось, недовольны видом монумента и другие горожане.

В комментариях красноярцы раскритиковали конструкцию, назвав её «ужасной» и «безобразной», а также признались, что удивлены, как «такое» вообще могли согласовать.

«Так это же очередной памятник войне, что ещё ставить, как не зубы дракона... Весёлый памятник с «Бременскими» не к месту и не ко времени теперь, не время же улыбаться, как известно», — цитирует одного из пользователей «Проспект Мира».

В мэрии пояснили, что на шести пилонах будет размещена информация о производственных достижениях красноярских заводов, событиях из жизни города во время Великой Отечественной войны, а также фотографии и другие исторические материалы.

Напомним, что стела «Город трудовой доблести» также появится в Новосибирске, причём станет самой высокой в России (30 м). Посмотреть, как она будет выглядеть, можно в материале Сиб.фм по ссылке.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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