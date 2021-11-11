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общество

60 детей заразились коронавирусом за сутки в Новосибирске

Фото 60 детей заразились коронавирусом за сутки в Новосибирске
Фото 60 детей заразились коронавирусом за сутки в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным оперативного штаба, на утро 11 ноября в Новосибирской области пошла на спад суточная заболеваемость COVID-19.

В Новосибирской области пошла на спад суточная заболеваемость по коронавирусу. 10 ноября был зафиксирован новый рекорд в 405 заражённых. На утро 11 ноября новых случаев COVID-19 – 399, 60 из них – несовершеннолетние дети. Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным штаба, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 75 160 случаев заражения коронавирусом, среди них 7 532 случая – у детей.

Увеличилась статистика по выздоровлению, однако она всё ещё в два раза ниже суточной заболеваемости. Так, за минувшие сутки полностью поправились от коронавируса 202 человека. Общее число выздоровевших – 55 316 пациентов.

Оперативный штаб сообщает о смерти ещё 12 пациентов от 46 до 85 лет. Среди погибших было три мужчины, одному из них было 46 лет, ещё двум по 83 года. Остальные погибшие – девять женщин в возрасте 53 лет, 58 лет, 60 лет, 61 года, 62 лет, 67 лет, 71 года, 81 года и 85 лет. За всю историю пандемии в регионе умерли 3 528 человек.

На данный момент в ковидных госпиталях находятся 3 601 пациент – за сутки их число уменьшилось на 300 человек. Это люди с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на него.

Среди них в реанимации находятся 310 человек в тяжёлом состоянии. Ещё 67 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В Новосибирской области сделано 2 826 335 тестов на COVID-19.

За сутки ещё 4 640 человек обратились в медучреждения с симптомами ОРВИ.

Напомним, что в Новосибирской области продолжают вводить новые антиковидные меры. Накануне мэр города Анатолий Локоть высказался о системе QR-кодов в общественном транспорте.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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