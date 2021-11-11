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Мэр Анатолий Локоть рассказал о введении системы QR-кодов в транспорте Новосибирска

Фото Мэр Анатолий Локоть рассказал о введении системы QR-кодов в транспорте Новосибирска
Фото Мэр Анатолий Локоть рассказал о введении системы QR-кодов в транспорте Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, введут ли QR-коды в общественном транспорте города.

Во время общения с журналистами на традиционном «Часе прессы» 11 ноября мэр Новосибирска объяснил, произойдёт ли ужесточение антиковидных мер в городе.

В ходе еженедельной пресс-конференции он напомнил о пропускной системе по QR-кодам в заведения общепита. Она начинает действовать 12 ноября: с этого дня новосибирцы смогут попасть в кафе, рестораны и столовые региона только после предъявления сертификата о пройденной вакцинации или перенесённой болезни.

Градоначальник уверен: эта мера не затруднит работу общепита.

«С введением QR-кодов для общепита ему позволили работать практически круглосуточно, убрали все временные ограничения, которые вводились раньше», —

подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте Новосибирской области, Анатолий Локоть отметил, что на данный момент власти региона не принимали такого решения — это полномочия властей субъекта РФ. Тем не менее такую возможность мэр Новосибирска не исключает.

«Будет ли этот опыт распространён более широко — покажет время. Прежде всего, я думаю, будет проанализирован опыт введения QR-кодов в общепите», —

отметил он.

Также Сиб.фм подготовил карточки, в которых рассказывается, как работает система QR-кодов в кафе и ресторанах Новосибирска.

Напомним, на «Часе прессы» мэр города Анатолий Локоть поделился, как чувствует себя после COVID-19 и что помогло ему перенести заболевание легче.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
мэр
Локоть Анатолий
коронавирус
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