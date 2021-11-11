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общество

Мэр Новосибирска Локоть рассказал о самочувствии после коронавируса

Фото Мэр Новосибирска Локоть рассказал о самочувствии после коронавируса
Фото Мэр Новосибирска Локоть рассказал о самочувствии после коронавируса

Фото из Instagram Анатолия Локтя

11 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе «Часа прессы» рассказал о самочувствии после перенесённого COVID-19.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 11 ноября рассказал, что чувствует себя хорошо после выздоровления от коронавируса. Градоначальник поблагодарил врачей инфекционного госпиталя и всех жителей Новосибирска, которые беспокоились о его здоровье.

«Чувствую себя хорошо. Должен сказать, что заболевание непростое, не хотелось бы никому пожелать, чтобы перенёс его», – сказал Локоть в ходе прямого эфира 11 ноября 2021 года.

Анатолий Локоть поблагодарил главного врача стационара, в котором проходил лечение от коронавируса, – Михаила Андрушкевича.

«Также хочу поблагодарить врачей, которые помогли мне выпутаться из этой ситуации», – подчеркнул мэр.

Локоть также призвал всех новосибирцев позаботиться о своём здоровье и пройти вакцинацию от коронавируса.

«В моём случае вердикт врачей был таков: если бы не было прививки, всё было бы гораздо хуже», – сказал градоначальник.

Напомним, о том, что Анатолий Локоть заболел COVID-19, стало известно 23 октября. Позже Локоть опубликовал на своей странице в Instagram фото из ковидного госпиталя, отметив, что переносит заболевание легко «из-за вакцинации». Градоначальник поблагодарил всех за беспокойство и пообещал «скоро вернуться в строй».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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