В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает

ФОТО СИБ.ФМ

С 12 ноября в Новосибирске вводится система проверки QR-кодов при посещении кафе и ресторанов. Сиб.фм наглядно объясняет, куда точно не пустят без QR-кода, чем можно заменить «чёрно-белый» пропуск и кому можно пользоваться услугами общепита без предъявления справок и сертификатов.











Как ранее писал Сиб.фм, сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца с обновлённым QR-кодом уже выложены на портале «Госуслуги». Их легко найти и скачать зарегистрированному пользователю. В обновлённом сертификате указаны тип вакцины и дата всех прививок, если человек вакцинирован, информация, если человек переболел коронавирусом.

Напомним, 10 ноября в Новосибирской области зафиксирован «антирекорд» по числу заболевших и умерших от коронавируса.