Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает

Фото В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает
Фото В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает

ФОТО СИБ.ФМ

С 12 ноября в Новосибирске вводится система проверки QR-кодов при посещении кафе и ресторанов. Сиб.фм наглядно объясняет, куда точно не пустят без QR-кода, чем можно заменить «чёрно-белый» пропуск и кому можно пользоваться услугами общепита без предъявления справок и сертификатов.

  • Фото В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает 2
  • Фото В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает 3
  • Фото В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает 4
  • Фото В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает 5
  • Фото В Новосибирске с 12 ноября вводятся QR-коды в кафе и ресторанах: рассказываем в карточках, как это работает 6

Как ранее писал Сиб.фм, сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца с обновлённым QR-кодом уже выложены на портале «Госуслуги». Их легко найти и скачать зарегистрированному пользователю. В обновлённом сертификате указаны тип вакцины и дата всех прививок, если человек вакцинирован, информация, если человек переболел коронавирусом.

Напомним, 10 ноября в Новосибирской области зафиксирован «антирекорд» по числу заболевших и умерших от коронавируса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15833
Онколог назвал главную причину любого рака
13539
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12576
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11758
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8927
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8803
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7459
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели