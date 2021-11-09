Сертификат о вакцинации нового образца: как получить на «Госуслугах» с 8 ноября

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца с обновлённым QR-кодом уже выложены на портале «Госуслуги». Их легко найти и скачать зарегистрированному пользователю. В обновлённом сертификате указаны тип вакцины и дата всех прививок, если человек вакцинирован, информация, если человек переболел коронавирусом. Сбой, возникший при обновлении сертификатов 8 ноября, устранён.

8 ноября 2021 года при обновлении сертификатов на портале «Госуслуги» произошёл сбой: срок действия сертификатов автоматически сократился в два раза. Но сбой был быстро устранён, в данный момент обновлённый сертификат можно найти и скачать на портале «Госуслуги».

Чтобы найти свой обновлённый сертификат, зарегистрированному пользователю достаточно зайти в раздел «Здоровье» на портале «Госуслуги» и кликнуть на строчку «Сертификат COVID-19».

Обновлённый сертификат имеет QR-код, индивидуальный номер, даты, когда он сформирован и до какого числа действителен. Сертификат можно скачать не только на русском языке, но и на английском. Для тех, кто успел ревакцинироваться, в новом сертификате будут указаны все его прививки, информация о пройденных ПЦР-тестах или тестах на антитела.

Сертификаты нового образца о прививке от COVID-19 введены Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2021 № 1006н «Об утверждении формы медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется в личном кабинете на «Госуслугах» после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Госуслуги» только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на «Госуслуги».

«Подтверждён документально» означает, что информация от медучреждения, где пациент вакцинировался или лечился, должна быть передана в систему «Госуслуг», а не «потеряться по дороге».

Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками – с проблемами сталкиваются до 20 % пользователей, предупреждают «Госуслуги».

Что делать, если сертификат не пришёл через сутки

Зайдите в личный кабинет и проверьте данные паспорта и СНИЛС. Учётная запись должна быть подтверждённой.

Обратитесь в медорганизацию и уточните, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных. Проверьте Ф.И.О., СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений о прививке должно быть указано «Есть учётная запись». Если нашли ошибку или статус «Учётная запись не найдена», нужно переотправить исправленные сведения о прививке.

Если ничего не помогает, нажмите на кнопку «Сообщить об ошибке». Выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Сертификат вакцинации».

Срок действия QR-кодов остаётся прежним (год после вакцинации, полгода после заболевания COVID-19). Некоторые пользователи портала «Госуслуги» утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами. Сейчас портал работает в штатном режиме.

Сертификаты, которые были сформированы до изменений, переоформятся в автоматическом режиме до 1 марта 2022 года.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода.