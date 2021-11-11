Авиакомпания «Россия» объяснила задержку рейса в Шарм-эш-Шейх из Новосибирска

Фото из Instagram @rossiya_airlines

Рейс 5893 Новосибирск — Шарм-эш-Шейх авиакомпании «Россия» должен был вылететь из аэропорта Толмачёво ещё вечером 10 ноября, но неоднократно переносился и в итоге был назначен на 13:00 11 ноября. Пассажиры пожаловались, что им не предоставили ни питания, ни проживания. Официальный представитель перевозчика прокомментировал ситуацию.

Авиакомпания «Россия» предоставила официальный комментарий по поводу многочасовой задержки рейса 5893 Новосибирск — Шарм-эш-Шейх. Он должен был вылететь из Толмачёво в 21:40 10 ноября, но в итоге был перенесён на 15:20 11 ноября.

«Рейс 5893 задержан по технической причине. Для устранения неисправности авиакомпания оперативно направила в аэропорт Толмачёво из Москвы сотрудника технической службы», — пояснил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Стариков.

Он также отметил, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пострадавшим пассажирам предоставляли напитки и питание, некоторым — проживание в гостинице. Некоторые от размещения отказались и уехали в ожидании вылета домой, добавил Стариков.

Напомним, ранее одна из пассажирок утверждала обратное: женщина жаловалась, что туристам, среди которых беременные и дети, не предложили ни еды, ни жилья.