Дважды переболевшая COVID-19 жительница Бердска рассказала о последствиях

Жительница Бердска, директор местного медицинского центра Вероника Южина переболела коронавирусом дважды: сначала во время второй волны, в конце 2020 года, затем во время четвёртой.

В первый раз всё началось с лёгкого недомогания по типу ОРВИ: температура в районе 37, насморк, красное горло. Однако затем состояние резко ухудшилось, и температура повысилась до 40, женщину начала мучать сильная головная боль, пропали обоняние и вкус.

Ко всему добавились повышенное давление, тахикардия, стреляющие боли в мышцах и суставах, рассеянность, обмороки, ухудшение зрения, бессонница, панические атаки и суицидальный настрой. У Южиной были значительно поражены лёгкие, дышать помогали кислородные баллоны. Всё это продолжалось 11 дней, на 12-й болезнь начала отступать так же стремительно, как развивалась.

Второй раз сибирячка заболела через год, но ковид протекал уже не в такой тяжёлой форме. Температуры не было, пневмонии тоже. Обоняние и вкус пропадали, обострялась невралгия и появлялись стреляющие боли в мышцах и суставах. Также было повышенное давление, а зрение снова «поплыло».

Сегодня Южина здорова, но признаётся, что ощущает последствия.

«Осложнения после первой «короны» в виде рубцовой ткани на лёгких и сокращения их объёма, гормональный сбой, ухудшение зрения, прибавка в весе, бессонница остались со мной. До сих пор под вопросом операция на глаза в связи с сильным ухудшением зрения», — рассказала она HГC.

Вакцинация от COVID-19 сибирячке противопоказана, она планирует оформить медотвод, но пока не может сделать этого из-за больших очередей в бердских больницах.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как в четвёртую волну, когда преобладает агрессивный штамм «дельта», ковид переносят четверо новосибирцев.