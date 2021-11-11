«Ты слышишь только одно – линия перегружена»: четверо новосибирцев рассказали, как они прямо сейчас болеют коронавирусом

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Четверо жителей Новосибирска рассказали, сколько времени пришлось ждать ковидную бригаду, какие препараты выдают бесплатно и как они лечатся от коронавирусной инфекции дома.

«Посещают только экстренных пациентов»

Ольга заболела 30 октября: стала резко подниматься температура — сначала до 37,8, а потом за 38. «Коронавирус начала подозревать, потому что знала: на работе общалась с человеком, у которого дома болеют, а прививки у меня не было», — поделилась она.

Первые 2-3 дня температура не опускалась ниже 38,7, при этом сутки держалась тахикардия.

«У меня это впервые в жизни: пульс был 110-120 ударов в минуту», —

рассказала она.

В остальном заболевание COVID-19 женщина ощущала как грипп или ОРВИ. Врача Ольга решила вызвать в понедельник. «Подумала, что в воскресенье всё равно выходной», — уточнила женщина.

Дозвониться до поликлиники удалось в тот же день, но не с первой попытки.

Пришедшая на дом врач выписала антибиотик и «ещё какие-то лекарства», а также сделала заявку на взятие теста ПЦР на следующий день, 2 ноября.

Ольга решила: на поликлинику надежды мало, и в тот же вечер заказала два теста в коммерческой лаборатории. На следующий день сделали экспресс-тест за 10 минут, и вечером был готов обычный ПЦР. «Из поликлиники с тестом ПЦР в назначенный день до меня так и не дошли. В среду, 3 ноября, я стала звонить в поликлинику. Звонила часа 2 непрерывно, наверное. Но дозвонилась. Сказала, что всё-таки жду медсестру с ПЦР, хотя уже знаю диагноз — подтверждённый ковид».

Медсестра всё-таки пришла — с опозданием на сутки.

«Когда я открыла ей дверь, мне захотелось обнять и плакать. Стоит, бедненькая, в обычной одежде, маска обычная медицинская на подбородок опущена. Подняла её, когда брала анализ и ушла. А врач больше не появился», —

рассказала Ольга. Результат был готов через три дня.

В поликлинике пояснили, что посещают только экстренных пациентов: больных очень много, и ко всем не успевают. «Идут только к самым неотложным, а остальным говорят лечиться тем, что прописали, и вызывать скорую, если станет плохо», — дополнила женщина.

Позже по телефону врач отменила антибиотик — назначила средства от температуры, кашля и заложенности носа. Этим Ольга и лечилась. Обращалась она и к народным средствам, что-то рекомендовали родные и друзья.

«Поддержка близких — одно из самых главных и важных, что помогало справиться. Потому что, когда лежишь и не хочется ничего делать, они тебя сподвигают и гонят вставать, идти и лечиться», —

подчёркивает женщина. Через три дня температура начала медленно опускаться.

Вчера, через 11 дней после заражения, Ольге дали новое назначение: отменили «Кагоцел», а также прописали закапывать «Гриппферон» и «Эликвис». Его выделила поликлиника, но забрать лекарство должен был кто-то из родных — Ольга попросила брата.

«Вкус не пропадал. Обоняние пропало только на седьмой день и ещё не восстановилась», — дополнила женщина.

«Без обоняния вкусы совершенно другие»

У Никиты симптомы начали проявляться утром 6 ноября.

«Изначально слабость ощущалась в правой руке, уже к полудню — во всём теле», —

рассказал юноша. К вечеру у него поднялась температура, но точного значения он не знает: не держит дома градусник.

Заражение коронавирусной инфекцией он начал подозревать, когда на следующий день к температуре и слабости добавилась головная боль. Вечером у молодого человека пропали запахи.

Сначала скорую он не вызывал. «Мне кажется, наличие температуры — не повод беспокоить врачей», — пояснил Никита. Но ещё через день всё-таки позвонил по номеру 124, чтобы вызвать участкового врача на дом.

«Не хотел выходить на улицу и заражать других. Правда, мой план провалился, когда перезвонили из поликлиники и попросили самостоятельно прийти к ним», —

добавил он.

Результаты ПЦР-теста он ждал пять дней — с 3 по 8 ноября. После подтверждения диагноза на ковид бесплатно выдали «Коронавир» и «Гриппферон».

По словам юноши, температура держалась первые четыре или пять дней, а сейчас уже прошла.

Молодой человек чувствует вкусы, «но без обоняния они совершенно другие».

Как утверждает Никита, единственное отличие от простуды — постоянные головные боли и потеря запаха. Других симптомов он не ощутил. Вакцинацию от COVID-19 юноша не проходил.

«Очень хочется сала и шоколада»

Светлана заболела 1 ноября. У женщины не было ни кашля, ни насморка, но резко поднялась температура до 38-39 градусов.

«Я была уверена, что не заболею — делала уже вторую прививку «Спутником V» в марте», —

поделилась она.

На вторые сутки Светлана купила «Ингавирин» — высокая температура держалась уже полтора дня. Женщина позвонила в поликлинику ещё 1 ноября: дозвониться удалось только через полчаса, но врачебная бригада приехала в тот же день.

Больничный Светлане открыли «буквально через пять минут» и дали бумагу со списком препаратов, которые необходимо взять в аптеке. Результатов мазка пришлось ждать пять суток.

О том, что заразилась коронавирусом, женщина поняла уже на второй день — полностью исчезли запахи и вкусы, которые не восстановились до сих пор.

«Ничего не чувствую: ни лак для ногтей, ни кофе, ни духи. Вкус потихонечку чувствуется, если ярковыраженный — например, сладкий чай», —

рассказала женщина.

Как говорит Светлана, три дня температура поднималась с 35 градусов утром до 37,5 к вечеру.

«Насморк был сильный, и что-то страшное с горлом — опухло так, что невозможно было говорить», — описала симптомы женщина. Когда пришёл положительный мазок, ей привезли «Коронавир» и «Эликвис».





Второй препарат Светлана начала принимать спокойно, так как уже пила его раньше. А вот от «Коронавира» у женщины резко заболела нога, появилась тошнота и странные мысли:

«Хотелось выйти на лоджию и пойти босиком прямо по снегу», —

рассказала она. После этого Светлана посоветовалась с врачом и перестала принимать лекарство.

Сейчас она пьёт как можно больше жидкости, а ещё замечает изменения во вкусовых пристрастиях: очень хочется сала и шоколада.

Женщина старается делать простую гимнастику, двигаться по комнате и проветривать помещение: она страдает бронхиальной астмой, поэтому дыхание затруднено.

Также у Светланы есть контактный ребёнок 15 лет: её состояние нормальное, а результатов мазка ещё ждут — его взяли 5 ноября.

«Пульсируют вены и ломит суставы»

Мария говорит, что заразилась на прошлой неделе, 2-3 числа: у неё сильно болела голова, а утром 8 ноября температура поднялась до 37,5. Девушка считает, что переносчиком вируса стал коллега: «Он пришёл на работу больной и отказался надеть маску, когда мы его об этом попросили», — уточнила она.

Звонить в скорую Мария не стала. «Просто температура — не очень весомый повод», — считает она. Девушка записалась через «Госуслуги» на 8 ноября, врач пришёл 9 числа: сказал, что вызовов очень много, и они просто не успевают всех обойти.

Девушка рассказала, что дозвониться в поликлинику очень тяжело, как и на 124.

«Ты слышишь только одно — линия перегружена».

Мария чувствует все вкусы и запахи, хотя её предупреждали, что они могут пропасть спустя неделю. При этом температура всё время «гуляет»: в первые дни значения колебались на 37,7 и 38, сейчас снизились до 37,2. К вечеру температура тела всегда поднимается, и становится тяжелее.

Девушка привилась в августе «Спутником V» — на тот момент другой вакцины не было. «Судя по всему, это оптимальный вариант в России», — предполагает она.

Тем не менее, во время болезни у Марии пульсируют вены на руках и ногах, ощущается ломота в суставах, есть насморк и немного болит горло, появились шаткость и быстрая утомляемость. 10 числа добавился и кашель.

«Когда пошла в больницу, думала, что упаду; вспоминала видео, где китайцы падали на улице. Подумала, лучше присяду на улице отдохнуть», —

поделилась она.

Также девушка заметила, что из-за ношения маски очень тяжело дышать нормально, и это тоже отбирает ресурсы. «Дома без неё намного легче», — говорит Мария.

Тест она сделала в частной лаборатории 8 ноября, результат пришёл на следующий день. 9 ноября девушка сдала тест в поликлинике — ответ будет через 3 дня. «Если он положительный, они сами всем звонят», — пояснила она.

До прибытия ковидной бригады, которая выпишет лекарства, девушке всё же дали определённую инструкцию.

«Врач не знал, что я болею, тест еще не был готов, поэтому выписали витамин С 1000 единиц и витамин Д 10000 единиц. «Аквалор» от насморка, ромашку для полоскания горла. Если температура 38, её нужно сбить «Ибупрофеном». В поликлинике сказали, что выпишут антибиотики и что-то ещё», —

рассказала она.

10 ноября врач принёс ей домой «Ксарелто» и «Авифавир». Мария уточнила, что второй препарат ей принимать нельзя, поэтому она воспользуется только «Ксарелто» — его предоставили по ОМС бесплатно, в то время как аптечная стоимость таблеток около четырёх тысяч рублей. Пользуется девушка и народными советами: сварила кастрюлю имбиря с лимоном, пьёт крепкий чай и много воды.

Второй ПЦР-тест ей должны сделать 16 ноября.