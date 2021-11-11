Экс-директора НИИТО Садового приговорили к 4 годам по делу о хищении 1,3 млрд рублей

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Бывшего главу Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаила Садового приговорили к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима.

В Центральном суде Новосибирска огласили приговор экс-руководителю НИИТО Михаилу Садовому. Бывшего директора научно-исследовательского института признали виновным в растрате бюджетных средств и легализации денег через госучреждение. Оба преступления, уверены следователи, были совершены в особо крупном размере.

В суде было установлено, что Садовой в период с 2009 по 2017 гг. совместно с сотрудниками НИИТО и предпринимателями проводил закупки необходимого оборудования, препаратов и расходных материалов для нужд института через подконтрольные фирмы, обеспечивая им победу на аукционах.

«Обвиняемый совершал фиктивные сделки купли-продажи медицинских изделий, завышая на торгах их стоимость», – пояснили в Прокуратуре Новосибирской области.

В результате были похищены бюджетные средства на сумму более 1,3 млрд рублей. Часть похищенного Садовому и его сообщникам удалось легализовать – около 950 млн рублей.

Садовой заключил с правоохранителями досудебное соглашение, в рамках которого он рассказал силовикам детали преступной схемы. В результате экс-директора НИИТО судили отдельно от других фигурантов дела. 11 ноября Центральный суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 620 тысяч рублей.

Напомним, ранее Центральный суд приговорил экс-топ-менеджера клиники Мешалкина Евгения Покушалова к 2,5 годам лишения свободы за хищение 1,9 млрд рублей.