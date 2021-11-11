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Экс-глава посёлка в Новосибирской области ответит за ущерб бюджету на 8 млн рублей

Фото Экс-глава посёлка в Новосибирской области ответит за ущерб бюджету на 8 млн рублей
Фото Экс-глава посёлка в Новосибирской области ответит за ущерб бюджету на 8 млн рублей

Фото с сайта iskitim-r.ru

Бывшего главу посёлка Линёво Якова Ландайса отдали под суд за злоупотребление полномочиями при строительстве коллектора и тепловых сетей.

В Искитимский суд направлено дело бывшего главы рабочего посёлка Линёво Якова Ландайса, которому грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 69-летний Ландайс, будучи главой администрации осенью 2018 года заключил контракт с юрлицом на возведение объектов капитального строительства. Сумма контракта составила 8 миллионов рублей. Подрядчик свои обязательства выполнил и передал акты о приемке работ в администрацию. Ландайс подписал документы, не дожидаясь заключения экспертиз, и поручил расплатиться с подрядчиком.

«В результате коллектор и тепловые сети остались без проверки их соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации. Действия обвиняемого причинили бюджету муниципального образования ущерб на сумму свыше 8,9 млн рублей», — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

В результате Ландайса обвинили в превышении должностных полномочий «с причинением тяжких последствий».

Напомним, 11 ноября экс-директора НИИТО Михаила Садового приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о хищении 1,3 млрд рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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