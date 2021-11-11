Губернатор Кузбасса Цивилёв приедет на открытие Шерегешфеста 13 ноября

Фотографии предоставлены пресс-службой Grelkafest в Шерегеше

13 ноября в Шерегеше стартует горнолыжный сезон 2021-22 года. В рамках мероприятия будет подписано трёхстороннее соглашение между властями Кемеровской области и Ростуризмом, а гостей популярного курорт ждёт традиционный Шерегешфест.

Официальное открытие горнолыжного сезона пройдёт в субботу, 13 ноября, в Шерегеше. Мероприятие посетит глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, а также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, которые подпишут трехстороннее соглашение между властями региона, Ростуризмом и инвесторами.

По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года здесь будет построена дополнительная инфраструктура, а также новые социальные объекты.

Всего предусмотрено восемь мероприятий по комплексному развитию СТК «Шерегеш» с объемом финансирования 3,27 млрд рублей, в том числе 2,53 млрд рублей из федерального бюджета, 738,18 млн рублей — из областного.

Запланировано строительство дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, а также пожарно-спасательного депо. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения сектора «В» обеспечит горнолыжный комплекс и поселок Шерегеш с учетом перспективы застройки, а также создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов.

Инвесторы вложат в развитие курорта около 18 млрд рублей. Только в 2021 году в рамках подписанных Правительством Кузбасса соглашений с компаниями Gleden Invest, Cosmos Hotel Group, Сибшахтострой будет привлечено порядка 12 млрд рублей, что позволит создать до 1300 рабочих мест.

Так, в строительство аэропорта будет вложено 6,8 млрд рублей частных инвестиций. Аэропорт разместится всего в 7 км от Шерегеша и станет мощным конкурентным преимуществом курорта. Длина взлетно-посадочной полосы составит 2700 метров, пропускная способность аэровокзала — 400 пассажиров в час.

Для качественной медпомощи отдыхающим по губернаторской программе «Моя новая поликлиника» будет построен новый поликлинический комплекс вместе с диагностическим центром и травмпунктом. Уникальной особенностью горнолыжного курорта станет появление санаторно-курортного и реабилитационного центра. Приоритетным направлением станет восстановление после лечения органов дыхания, в том числе после коронавируса.

Также 13 ноября состоится церемония открытия традиционного фестиваля «ШЕРЕГЕШФЕСТ». Она пройдёт в секторе «А», у главной сцены, ориентир — выкат горы «Зеленая».