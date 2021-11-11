Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Губернатор Кузбасса Цивилёв приедет на открытие Шерегешфеста 13 ноября

Фото Губернатор Кузбасса Цивилёв приедет на открытие Шерегешфеста 13 ноября
Фото Губернатор Кузбасса Цивилёв приедет на открытие Шерегешфеста 13 ноября

Фотографии предоставлены пресс-службой Grelkafest в Шерегеше

13 ноября в Шерегеше стартует горнолыжный сезон 2021-22 года. В рамках мероприятия будет подписано трёхстороннее соглашение между властями Кемеровской области и Ростуризмом, а гостей популярного курорт ждёт традиционный Шерегешфест.

Официальное открытие горнолыжного сезона пройдёт в субботу, 13 ноября, в Шерегеше. Мероприятие посетит глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, а также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, которые подпишут трехстороннее соглашение между властями региона, Ростуризмом и инвесторами.

По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года здесь будет построена дополнительная инфраструктура, а также новые социальные объекты.

Всего предусмотрено восемь мероприятий по комплексному развитию СТК «Шерегеш» с объемом финансирования 3,27 млрд рублей, в том числе 2,53 млрд рублей из федерального бюджета, 738,18 млн рублей — из областного.

Запланировано строительство дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, а также пожарно-спасательного депо. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения сектора «В» обеспечит горнолыжный комплекс и поселок Шерегеш с учетом перспективы застройки, а также создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов.

Инвесторы вложат в развитие курорта около 18 млрд рублей. Только в 2021 году в рамках подписанных Правительством Кузбасса соглашений с компаниями Gleden Invest, Cosmos Hotel Group, Сибшахтострой будет привлечено порядка 12 млрд рублей, что позволит создать до 1300 рабочих мест.

Так, в строительство аэропорта будет вложено 6,8 млрд рублей частных инвестиций. Аэропорт разместится всего в 7 км от Шерегеша и станет мощным конкурентным преимуществом курорта. Длина взлетно-посадочной полосы составит 2700 метров, пропускная способность аэровокзала — 400 пассажиров в час.

Для качественной медпомощи отдыхающим по губернаторской программе «Моя новая поликлиника» будет построен новый поликлинический комплекс вместе с диагностическим центром и травмпунктом. Уникальной особенностью горнолыжного курорта станет появление санаторно-курортного и реабилитационного центра. Приоритетным направлением станет восстановление после лечения органов дыхания, в том числе после коронавируса.

Также 13 ноября состоится церемония открытия традиционного фестиваля «ШЕРЕГЕШФЕСТ». Она пройдёт в секторе «А», у главной сцены, ориентир — выкат горы «Зеленая».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26549
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
21155
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13324
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9486
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
9167
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8952
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7751
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели