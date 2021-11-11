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«Из зеркала на меня смотрела корова»: модель из Новосибирска Юлия Кригер рассказала о похудении до 41 кг

Фото «Из зеркала на меня смотрела корова»: модель из Новосибирска Юлия Кригер рассказала о похудении до 41 кг
Фото «Из зеркала на меня смотрела корова»: модель из Новосибирска Юлия Кригер рассказала о похудении до 41 кг

Фото Instagram

Известная модель из Новосибирска Юлия Кригер предложила запустить курс по похудению.

Модель из Новосибирска Юлия Кригер известна провокационными фото в социальных сетях и кукольной внешностью. Девушка рассказала о своих проблемах с весом и призналась, что раньше считала себя «коровой».

«В 2014 году я весила 57 килограммов, понимаю, что это немного, но из зеркала на меня смотрела корова, и я поверить не могла, что это я...» – написала модель в Stories в Instagram.

Девушка считает, что семь лет назад она не была на самом деле толстой или с лишними килограммами. Однако она поделилась, что в прошлом многие спешили прокомментировать фигуру модели и уточнить, что она «толстая».

Фото «Из зеркала на меня смотрела корова»: модель из Новосибирска Юлия Кригер рассказала о похудении до 41 кг 2

Тем не менее в 2014 году на модель сильно повлияли комментарии окружающих и стандарты красоты. Девушка похудела минимум на 15 кг, с тех пор её вес держится в районе 39-42 кг. Теперь Юлия пытается это преодолеть и хвастается в Stories приёмами пищи.

В последней публикации девушка поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей запускать курс для похудения. Непонятно, спросила модель об этом в шутку или нет – но 85 % подписчиков проголосовали за курс.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о косплеерше из Новосибирска Алисе Арефьевой, которая создала образ розового солдата, вдохновившись «Игрой в кальмара».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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