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Матч Россия – Кипр 11 ноября: где и во сколько смотреть игру перед ЧМ по футболу – 2022

Фото Матч Россия – Кипр 11 ноября: где и во сколько смотреть игру перед ЧМ по футболу – 2022
Фото Матч Россия – Кипр 11 ноября: где и во сколько смотреть игру перед ЧМ по футболу – 2022

Фото с сайта РФС

Сегодня, 11 ноября 2021 года, сборная России играет против Кипра свой предпоследний отборочный матч чемпионата мира по футболу – 2022. Прямую трансляцию из Санкт-Петербурга в 19:50 мск покажет ТВ-канал «Россия 1». Домашняя победа нужна, чтобы подойти к последнему матчу с Хорватией, в котором решится судьба путёвки в Катар, в ранге фаворита группы H.

Россия побеждала Кипр в трёх последних личных встречах. 4 сентября, в первом матче отборочного цикла ЧМ-2022, российские футболисты победили на Кипре со счётом 2:0.

Ранее две игры против Кипра в квалификации к ЧЕ-2020 также закончились победами сборной России. 11.06.2019 со счётом 1:0 дома и 13.10.2019 со счётом 5:0 в гостях.

К домашней игре в Санкт-Петербурге российские футболисты подошли в статусе фаворитов группы H.

Фото Матч Россия – Кипр 11 ноября: где и во сколько смотреть игру перед ЧМ по футболу – 2022 2
Матч Россия – Кипр начнётся 11 ноября 2021 года в 20:00 мск. Из-за разницы во времени в Новосибирске телетрансляция на ТВ-канале «Россия 1» начнётся в 23:50.

Но решающей станет игра 14 ноября против Хорватии в последнем туре. Календарь отборочных игр построен так, что вице-чемпионы мира, хорваты, принимают россиян на своём поле. Сейчас сборная России опережает сборную Хорватии на два очка. Если такой отрыв сохранится, в Сплите россиянам будет достаточно ничьей.

Победа над Кипром 11 ноября необходима, чтобы сохранить «запас прочности» перед последним туром. Главные конкуренты за путёвку на чемпионат мира в Катаре 2022 года – хорваты – играют на Мальте, где, вероятно, победят.

Сборные-победители отборочных групп получат прямые путёвки на чемпионат мира.

Фото Матч Россия – Кипр 11 ноября: где и во сколько смотреть игру перед ЧМ по футболу – 2022 3

Фото с сайта РФС, автор: Джалиль Губайдуллин

Попасть в Катар со второго места в группе гораздо сложнее. Придётся участвовать в турнире плей-офф, в котором 12 команд разыграют всего 3 путёвки. В плей-офф попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, и 2 команды, попавшие через турнир Лиги наций. Плей-офф будет составлен из трёх путей по 4 команды в каждом, отбирается только одна команда-победитель из четырёх.

Напомним, футбольный ЧМ-2022 впервые в истории пройдёт осенью и зимой (с 21 ноября по 18 декабря 2022 года) на Ближнем Востоке – в Катаре. Расписание оставшихся игр сборной России в отборочном турнире – на Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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чемпионат мира
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