Мэрия Новосибирска закупила конфет на 6,5 млн рублей перед Новым годом

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Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска заключил контракт на поставку сладких новогодних подарков на сумму более 6,5 млн рублей.

На сайте госзакупок размещён тендер на закупку новогодних подарков департаментом по социальной политике новосибирской мэрии. Презенты предназначаются для социальных учреждений Новосибирска, сотрудники которых впоследствии раздадут их детям из нуждающихся семей.

Всего, согласно опубликованным данным, было приобретено 16 тысяч подарков весом не менее 1 килограмма каждый.

Подарок включает в себе перечень утверждённых сладостей: конфета помадная с добавлением яблочного пюре, конфета с начинкой между слоями вафель на основе ореха кешью, классическое нежное ореховое пралине, конфета из мягкой карамели с творожно-кремовым вкусом, желейная конфета с мягкой молочной карамелью, молочный грильяж, драже кремовое в шоколадной глазури, мармеладные апельсиновые дольки, шоколадные мини-плитки и многое другое.

В аукционе приняли участие три компании: «Шоколадная страна», «Совел Трейд» и «Мирфирм». Победу в конкурсе одержала последняя, предложив наименьшую сумму – 6 млн 630 тыс. рублей.

Напомним, ранее стало известно, что «Городской центр рекламы» выставил тендер на приобретение гирлянды для уличной новогодней ёлки в Новосибирске за 278 тысяч рублей. Поставщик украшения главного атрибута Нового года пока не определён.